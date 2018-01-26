Трамп готовий легалізувати 1,8 млн іммігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила свою пропозицію стосовно вирішення питання імміграції.

Як повідомлялось, протистояння з цього питання спричинило часткове припинення роботи федерального уряду США минулого тижня.

Дональд Трамп пропонує надати можливість здобути громадянство США 1,8 млн так званих "мрійників", - біля 800 тисяч нелегальних іммігрантів, які потрапили у США в дитячому віці і зареєструвались в рамках програми DACA, що захищає їх права, а також тих нелегальних іммігрантів, які за критеріями підпадають під DACA, але не зареєструвались в рамках відповідної програми, повідомляє CNN.

Білий дім назвав цей крок “кардинальною поступкою" та "компромісом".

У відповідь, адміністрація Трампа хотіла б отримати схвалення Конгресу на виділення 25 мільярдів доларів державних інвестицій до прикордонної інфраструктури, зокрема, на фінансування проекту побудови стіни на кордоні з Мексикою.

В пропозиції, оприлюдненій Білим домом, також йдеться про обмеження так званої «ланцюгової» імміграції для членів сімей тих, хто переїхав до США. В разі прийняття пропозиції, до США матимуть можливість переїхати тільки чоловік чи дружина та неповнолітні діти іммігранта.

Білий дім також хоче закрити ряд "законодавчих прогалин", розширивши можливості для депортації нелегальних іммігрантів

З 2014 до 2016 бюджетних років, США щорічно видавали близько мільйона "зелених карток" на рік. З них в середньому 700 000 видавались в рамках програм возз’єднання сімей, повідомляють ЗМІ.

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