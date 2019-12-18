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Палата представників США голосуватиме щодо імпічменту, і очікують, що обвинувачення підтримають

Дональд Трамп стане лише третім президентом за історію США, якому оголошують імпічмент

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Сьогодні очікують, що Палата представників Конгресу США проголосує за імпічмент президента Дональда Трампа.

Голосування має відбуватися у середу ввечері, приблизно в час, коли Трамп виступатиме на виборчому мітингу у штаті Мічиган.

Дональд Трамп стане лише третім президентом за історію США, якому оголошують імпічмент.

Ймовірне схвалення означатиме початок другого етапу процедури імпічменту - суду у Сенаті, верхній палаті Конгресу, і теоретичну можливість усунення президента з посади.

На превеликий жаль, факти чітко вказують, що президент зловживав повноваженнями задля власної політичної вигоди...
Ненсі Пелосі

Згідно з ухваленими у вівторок правилами палата виділила шість годин на обговорення обвинувачень, у яких стверджується, що Трамп зловживав президентськими повноваженнями, домагаючись, щоб Україна оголосила розслідування щодо його потенційного суперника на президентських виборах 2020 року.

Президента також звинувачують у перешкоджанню викликам для свідчень у ході розслідування в Палаті представників, а також у відмові надавати документи.

Оскільки у Палаті представників переважають депутати від Демократичної партії, то передбачають, що обвинувачення будуть схвалені попри заперечення депутатів - республіканців, які переважно захищають президента Трампа.

Суд відбуватиметься у Сенаті у січні, але оскільки там переважають республіканці, то сенатори навряд чи проголосують за усунення президента з посади, для чого потрібно дві третини голосів верхньої палати.

Напередодні голосування у Палаті представників Трамп у низці дописів у Twitter критикував розслідування проти нього і повторював, що він “не зробив нічого поганого”.

“Я не переживаю”, - написав він.

Президент Дональд Трамп. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі
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Дональд Трамп також надіслав голові Палати представників Ненсі Пелосі листа, у якому на шести сторінках заявив, що не він, а демократи чинять протизаконні дії.

“Це ви втручається в американські вибори. Ви підриваєте демократію в Америці. Ви перешкоджаєте судочинству. Це ви спричиняєте біль і страждання нашій республіці через свої егоїстичні, особисті, політичні міркування в інтересах однієї партії”, - заявив Трамп.

Пелосі оприлюднила свого листа до депутатів від Демократичної партії у Палаті представників, наголошуючи, що, голосуючи за імпічмент, вони будуть використовувати “найсерйозніші повноваження, які надає конституція”.

“На превеликий жаль, факти чітко вказують, що президент зловживав повноваженнями задля власної політичної вигоди, і що він чинив перешкоди Конгресу, проголошуючи, що він стоїть понад підзвітністю, над конституцією, і вище американського народу. В Америці ніхто не стоїть вище закону”, - написала вона.

В обвинувачувальних положеннях Трампа звинувачують у тому, що він вимагав від президента України Володимира Зеленського оголосити розслідування щодо Джозефа Байдена, претендента на президентську посаду від Демократичної партії, а також щодо його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української газовидобувної компанії.

Президент Трамп також домагався, щоб у Києві розслідували спростовані раніше припущення, що Україна підривала виборчу кампанію Трампа 2016 року.

Положення також звинувачують президента у тому, що він чинив перешкоди Конгресу, відмовившись надати для вивчення слідством документи пов'язані з Україною , а також забороняв ключовим посадовцям давати свідчення слідству у Палаті представників.

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