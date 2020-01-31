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Чого очікувати: останній день судового процесу щодо імпічменту Трампа. Відео

  • Голос Америки
Чого очікувати: останній день судового процесу щодо імпічменту Трампа. Відео
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Доля президента США Дональда Трампа може бути вирішена вже сьогодні вночі. У пятницю ввечері сенатори голосуватимуть – чи хочуть вони заслухати додаткових свідків. У разі, якщо відпвоіддю стане ні, на голосування буде винесено основне питання: Чи є президент Трамп винним за двома статтями імпічменту? Втім, на цю хвилину в Сенаті все ще триває обговорення і не виключено, що історія може піти за іншим сценарієм

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