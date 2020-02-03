Справа про імпічмент Трампу добігає кінця - в cереду президента, ймовірно, виправдають

Менеджери імпічменту Палати Представників США та юристи президента у понеділок представляють заключні аргументи своїх сторін у справі імпічменту Дональду Трампу.

Демократи підсумовують своє обвинувачення: президент зловживав владою, коли тиснув на Україну, щоб вона оголосила розслідування у справі компанії Burisma, яку очолював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена, і це дало б Трампові політичну вигоду на виборах 2020. А потім президент, за словами демократів, перешкоджав Конгресу, заборонивши своїм підлеглим давати свідчення чи документи під час розслідування справи.

Адвокати Трампа кажуть: президент не зробив нічого протизаконного, а його дії не досягають рівня імпічменту.



Після того, як Сенат відмовився заслухати нових свідків чи розглянути нові докази, процес проти президента перетворився на формальність. Очікується, що на фінальному голосуванні у середу Сенат виправдає президента.

Дональд Трамп увійде в історію, як третій президент США, якому Палата представників оголосила імпічмент, але якого виправдав Сенат. У 1868 році це талося з Ендрю Джонсоном, а в 1998-му - з президентом Білом Клінтоном.

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