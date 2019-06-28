Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп обговорював Україну під час півторагодинної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті “Великої двадцятки” у Японії.

Подробиці розмови не відомі, і в офіційному повідомленні насамперед наголошено, що обидва керівники “погодилися, що покращення відносин відповідає взаємним інтересам обох країн та інтересам світу”.

“Вони також обговорили ситуації в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні” - йдеться там.

Це був черговий дивовижний момент Трампа поруч з Путіним після зустрічі майже рік тому в Гельсінкі.

​Перед початком переговорів президент Трамп наголошував на, як він висловився, “дуже, дуже гарних відносинах” з Путіним та обіцяв, що “багато позитивних речей з’явиться від цих відносин”.

Окрему увагу привернуло те, як Дональд Трамп відреагував на запитання від журналістів, чи порушуватиме він тему звинувачень на адресу Росії про втручання в американські вибори.

“Звичайно так”, - відповів Трамп, а потім сказав: “Не втручайся у вибори” і повторив фразу ще раз, вказавши пальцем на російського керівника зі стриманою усмішкою. Путін сміявся.

Американське агентство новин Associated Press, повідомляючи про це, пише, що такі висловлювання “одразу ж напросилися на інтерпретування”.

“Це був черговий дивовижний момент Трампа поруч з Путіним після зустрічі майже рік тому в Гельсінкі, яку вважають одним з визначальних днів президентства Трампа, коли він підкреслено не докоряв Путіну за втручання у вибори і не став на бік розвідувальних служб США супроти російського керівника”, - нагадує АР.

Газета Washington Post у зв'язку з цим пише, що “хоча розслідування Роберта Мюллера дійшло висновку про брак доказів злочинної змови між Росією та кампанією (Трампа 2016 р.), проте у звіті на 448 сторінок міститься пряме застереження про російське втручання".

“Мюллер сказав, що Росія вдавалася до “багаторазових, системних намагань втручатися у наші вибори. Це звинувачення заслуговує уваги кожного американця”, - нагадує Washington Post.

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