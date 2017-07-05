Чи можливий «робочий діалог» між Трампом і Путіним без вирішення кризи в Україні?

Росія очікує, що в результаті першої зустрічі в Гамбурзі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа буде встановлений «робочий діалог», який необхідний для вирішення багатьох світових проблем.



Про це заявив в середу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, який разом із тим відзначив, що сторони можуть не мати достатньо часу для глибокого обговорення всіх суттєвих проблем.



«Це перша зустріч, перше знайомство двох президентів, головне в цьому засіданні саме це», - сказав Песков, відповідаючи на запитання журналістів про майбутню зустріч, яка відбудеться 7 липня.



Існують «очікування того, щоб встановити робочий діалог, який, мабуть, життєво необхідний для всього світу в плані підвищення ефективності вирішення критичної низки конфліктів, проблем, що збільшуються щодня», - додав прес-секретар Кремля.



Пєсков зазначив, що на зустрічі з Трампом Путін повторить російську позицію про необхідність виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту в Україні.



Однак він висловив сумнів, що правилами проведення саміту передбачено достатньо часу для детального обговорення українського питання.



Сполучені Штати вважають, що Україна стала жертвою російської агресії та вимагають повернення Києву анексованого РФ українського Криму.



«Крім цього, безумовно, це буде добра можливість, щоб повторювати російську позицію про необхідність виконання Мінських угод та прийняття заходів для припинення провокацій, які, на жаль, мають місце з боку військових сил України», - сказав Пєсков.



Держсекретар США Рекс Тіллерсон раніше заявив, що США не хотіли б бути «пов'язаними наручниками» з умовами Мінських угод і не виключили пошуків урегулювання ситуації в Україні за їх межами. Однак він не подав деталей.



Пєсков також заявив, що президенти РФ і США можуть обговорити можливість взаємодії двох країн у Сирії в інтересах боротьби з тероризмом.



«Щодо Сирії я думаю, що (будуть обговорюватися) врегулювання становища, процес, мабуть, щодо питання можливої взаємодії Росії та Америки, і в разі готовності і на це з боку США - в інтересах продовження спільної боротьби з тероризмом», - зазначив представник Кремля .



Він не виключив, що темою дискусії також можуть стати «перспективи внутрішньсирійського врегулювання», але не входив у деталі.

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