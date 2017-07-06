Трамп та Меркель обговорили виконання Мінських угод - Білий дім

"Президент США Дональд Трамп сьогодні зустрівся у Гамбурзі, Німеччина з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, щоб скоординувати позиції по ключовим питанням напередодні Саміту Великої 20-ки у пя'тницю. Лідери обговорили низку спільних пріоритетів у царині закордонної політики та безпеки, включно із поновленням виконання Мінських угод, деескалації конфлікту між Катаром та деякими його сусідами у Перській затоці та ядерного роззброєння на Корейському півострові" , - йдеться у заяві оприлюдненій Білим домом.

Як відомо, у п'ятницю у ході Саміту Великої 20-ки президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Американські ЗМІ повідомляють, що зустріч президентів США та Росії відбудеться за участі державного секретаря США, Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Росії, Лаврова.

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