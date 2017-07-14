Російська «лихоманка» в оточенні Трампа

Син президента Трампа Дональд Трамп-молодший намагається виправдати свою зустріч з російським адвокатом, пов’язаною з Кремлем, яка обіцяла надати негативну інформацію про кандидата в президенти від Демократичної партії Гіларрі Клінтон. Президент Трамп тепер намагається довести, що в той час ще не було захоплення Росією і Путіним, пише видання Politico.

Перед тим, як Трампу-молодшому обіцяно негативну новину про Клінтон, вона присвятила чимало часу критиці свого республіканського суперника:

«І він сказав, що коли б мав оцінювати Трампа, він дав би Путіну найвищу оцінку (в Америці це оцінка А). Тепер я залишила б психіатрам з’ясувати його захоплення тираном, сказала Клінтон у промові 2 червня. – Я бажаю знати, як це сталося, що кожен так помилявся щодо того, хто насправді є дійсним другом Америки».

А пізніше, протягом кількох місяців у центрі уваги опинився керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, який мав тісні контаки з проросійськими політиками в Україні. На початку минулого року Трамп заявив у прпомові: «Путін назвав мене генієм». Цей мотив він повторював я протягом усієї виборчої кампанії.

У середині червня повідомлено, що відповідальність за атаку на сервери Демократичного національного комітету несе Росія.

Як пише Politico, колишній службовець Центрального розвідувального управління і представник Агентства національної безпеки США Нед Прайс в адміністрації президента Обами вважає, що зустріч з агентом російського уряду, можливо, є злочином.

Контакти з Росією, пов’язані з виборчою кампанією, які Трамп назвав «неправдивими повідомленнями» і «полюванням на відьом», які набрали особивої сили ще до кінця літа минулого року, викликали занепокоєння в різних середовищах. Колишній професор Джорджтаунського університету і директор Євроазійських, російських і східноєвропейських досліджень Гарлі Болзер заявив: «Я думаю, що російська гарячка є результатом повторних заперечень, які виявилися брехнею».

Колишній директор Центрального розвідувального управління Майкл Морелл на сторінках New York Times попереджав про ставлення Трампа до Росії, роблячи здогади про те, як довго тривав «медовий місяць з Росією»:

«Президент Путін був професійним службовцем розвідки, навчений виявляти слабкості в людях і те, як їх використати. Це точно те, що він зробив на початку попередніх виборів. Путін використав слабкості Трампа, хвалячи його. А Трамп реагував так, як Путін і передбачав».

Це питання стало ще більш актувальним останніми місяцями, коли американські розвідувальні установи дійшли висновку, що Росії вела кампанію впливу на вибори, а спеціальний прокурор розпочав слідство, чи кампанія кандидата Республіканської партії причетна до таємної змови з Росією.

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