Президент Трамп переглядає ідею співпраці з Росією у галузі кібербезпеки

Президент Дональд Трамп упродовж вихідних оголосив і одразу відступився від своєї пропозиції створити з Росією спільний підрозділ для кібербезпеки.

Президент спочатку повідомив у Twitter 9 липня: “Путін і я обговорили створення непроникного підрозділу з кібербезпеки, щоб хакерство виборів і багато інших негативних речей були захищені…”

Але ідея викликала здивування, негативну реакцію та висміювання в американських політичних колах, включно з провідними представниками Республіканської партії США.

Санкції на моїй зустрічі з президентом Путіним не обговорювали. Нічого не буде до вирішення української і сирійської проблем.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо припустив, що такий крок був би схожим на партнерство з сирійським президентом Башаром Асадом стосовно хімічної зброї.

Республіканський сенатор Ліндсі Ґрем сказав: “Це не найдурніша ідея, яку я будь-коли чув, але дуже близька до того”.

Згодом президент Трамп написав інше повідомлення у Twitter: “Той факт, що президент Путін і я обговорювали підрозділ з кібербезпеки не означає, що я вважаю, що це може статися. Це - ні, але припинення вогню може і сталося”.

​У цьому повідомленні Дональд Трамп вказує на досягнену з російським президентом домовленість про припинення вогню на півдні Сирії.

Сирія була однією з тем, які Трамп і Путін обговорювали на першій безпосередній зустрічі, що тривала понад дві години в кулуарах саміту “Двадцятки” у Гамбурзі.

Одразу ж після другого закордонного турне президента Трампа він сам та його соратники назвали поїздку “надзвичайним успіхом”.

Керівник апарату Білого дому Райнс Прібас сказав у телевізійному інтерв’ю, що президент був “зіркою” саміту у Гамбурзі.

Сам Дональд Трамп у низці повідомлень у Twitter серед досягнень двосторонньої зустрічі з Путіним назвав припинення вогню у Сирії, яке “збереже багато життів”, а також зауважив, що твердо стояв у справі санкцій.

“Санкції на моїй зустрічі з президентом Путіним не обговорювали. Нічого не буде до вирішення української і сирійської проблем”, - писав президент.

Перед тим він процитував колишнього республіканського президентського кандидата Боба Доула про те, що промова Трампа у Польщі була “на віки” і що “американцям треба пишатися відновленням сильного лідерства”.

Президент Трамп також наполягав, що він “твердо” розмовляв з Путіним про втручання в американські вибори.

Тим часом у Росії участь президента Путіна у саміті “Двадцятки” та його переговори з президентом США назвали надзвичайно успішними саме для російського керівника.

Критики американського лідера активно поширювали висновки австралійського кореспондента на саміті Кріса Ульмана, який стверджував, що Трамп домігся “ізоляції власної країни, заплутав і відштовхнув союзників та применшив Америку”.

За словами Ульмана, Трамп показав, що не має “ні бажання, ні здатності до лідерства у світі”.

Інші критики Трампа по обидва боки Атлантики висловлювали сумніви щодо таких кроків як відмова США від участі у Паризькій кліматичній угоді, припускаючи, що це зашкодило репутації Америки, як лідера вільного світу.

Чимало оглядачів висловлюють думку, що найбільшим успіхом турне Трампа був не саміт “Двадцятки”, а візит до Польщі та його промова у Варшаві напередодні.

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