Трамп пригрозив вивести США із СОТ. Це називають небезпекою для інших країн

Президент США Дональд Трамп пригрозив вивести США із Світової організації торгівлі, якщо умови перебування Сполучених шатів у ній не покращаться.

«Ми підемо, якщо доведеться», - заявив Трамп аудиторії працівників хімічного заводу Shell у Пенсільванії.

Світова організація торгівлі поламана, якщо найбагатші країни світу твердять, що вони є країнами, щоб розвиваються, що уникнути правил СОТ і отримати преференції. Досить!

«Ми знаємо, що вони дурили нас роками, але більше цього не буде», - додав він.

СОТ і раніше багато разів ставала об'єктом атак Трампа. Раніше він погрожував вийти з організації, заявляючи про несправедливе ставлення до США і про те, що Вашингтон не зобов'язаний підкорятися рішенням СОТ.

Трамп також виступає проти того, що такі країни, як Китай та Індія представляють себе, як "країни, що розвиваються".

"Світова організація торгівлі поламана, якщо найбагатші країни світу твердять, що вони є країнами, що розвиваються, щоб уникнути правил СОТ і отримати преференції. Досить!!! Сьогодні я наказав представнику США з питань торгівлі вдатись до дій, щоб країни припинили дурити систему коштому США!", - твітував Трамп у липні.

Китай, який є великою економічною потугою, вважається СОТ "країною, що розвивається". Тож вони отримують величезні преференції та переваги, особливо щодо США

Особливе невдоволення викликали у нього умови, надані Китаю, коли ця країна вступила в організацію, - з огляду на скарги США на розкрадання Китаєм американських технологій.

Минулого року президент США відзначав, що ставлення СОТ до Китаю є несправедливим щодо США.

"Китай, який є великою економічною потугою, вважається СОТ "країною, що розвивається". Тож вони отримують величезні преференції та переваги, особливо щодо США. Хіба це чесно. Нас дуже погано представляли. СОТ несправедливо ставиться до США", - твітував Трамп у квітні 2018-го року.

США мають успішний досвід перемог у суперечках за посередництва СОТ.

Закликаючи реформувати правила цієї організації, Трамп, фактично, паралізував її роботу.

Через блокування призначення нових членів апеляційної колегії Органу з врегулювання суперечок система зупиниться до кінця року.

Значна частина глобальної торгівлі немає нічого спільного із США

Чад Баун, експерт з торгівлі в Інституті міжнародної економіки імені Пітерсона, каже, що спроби послабити СОТ завдали «довгострокової шкоди», яку не вдасться повністю надолужити.

У Twitter Браун також відзначив, що "знищення ВТО" є надзвичайно поганим кроком.

"Значна частина глобальної торгівлі немає нічого спільного із США", - відзначає дослідник. Браун додав, що Трамп прагне "розпарувати економіки США та Китаю".

"Це сейсмічна зміна. І повернення назад немає", - твітував Браун.

Натомість прихильники Трампа відзначає, що ВТО буцімто не вдався до будь-яких кроків у відповідь на маніпуляції Китаю курсом власної валюти.

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