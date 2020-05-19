Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Ультиматум Трампа до ВООЗ: “продемонструвати незалежність від Китаю”

Президент США Дональд Трамп пригрозив остаточно припинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я і переглянути американське членство у ВООЗ, якщо організація впродовж 30 днів не зобов'язується реформувати свою діяльність.

ВООЗ послідовно ігнорувала варті довіри повідомлення про поширення вірусу...
Президент Трамп

Трамп минулого місяця призупинив внески Сполучених Штатів у бюджет ВООЗ, звинувативши організацію у підтримці китайської “дезінформації” про епідемію коронавірусу, хоча керівники ВООЗ відкинули обвинувачення, а Китай заявляє про свою відкритість.

“Якщо ВООЗ упродовж наступних 30 днів не зобов’яжеться здійснити значні суттєві покращення, то я зроблю тимчасове заморожування фінансування ВООЗ з боку США постійним і перегляну наше членство”, - написав Трамп у листі до генерального директора організації Тедроса Адганома Ґебреєсуса.

Президент Трамп поширив цього листа через Twitter.

Дональд Трамп змагається за переобрання на президентську посаду восени цього року і сам зазнає критики опонентів стосовно того, як він та його адміністрація діяли на початку епідемії.

Трамп звинувачує Китай у приховуванні інформації і докоряє ВООЗ за те, що ця агенція ООН не притягла китайську владу до відповідальності.

Тедрос Адганом Ґебреєсус у понеділок сказав, що підтримує проведення незалежного розслідування того, як організація реагувала на поширення коронавірусу.

Під час асамблеї ВООЗ міністр охорони здоров’я США Алекс Азар звинуватив організацію у тому, що вона дозволила маніпуляціям довкола Ковід-19 вийти з під контролю, і що наслідком цього стала втрата “багатьох життів”.

У листі президента Трампа до ВООЗ міститься звинувачення, що “Всесвітня організація охорони здоров’я послідовно ігнорувала варті довіри повідомлення про поширення вірусу в Ухані на початку грудня 2019 року, або навіть раніше, включно з повідомленнями медичного журналу Lancet. Всесвітня організація охорони здоров’я не провела незалежного розслідування повідомлень, які прямо суперечили офіційним даним китайського уряду, навіть тим, які надходили з джерел усередині Уханю”.

“Ви також гучно хвалили Китай за обмеження на внутрішні пересування, але незрозуміло чому заперечували, коли я закрив кордон США для людей, які приїздили з Китаю”, - сказано у листі на чотирьох сторінках.

Сполучені Штати Америки роблять найбільші внески у ВООЗ - понад $400 мільйонів, що 2019 року становило майже 15% бюджету організації.

США регулярно надавали сотні мільйонів доларів щороку на фінансування таких програм ВООЗ як викорінення поліомієліту - хвороби, проти якої є дієва вакцина, а також для боротьби з ВІЛ, гепатитом, туберкульозом і на програми підтримки здоров'я матерів і дітей.

Дивіться також: Перетин кордонів усередині ЄС знову буде без перевірок

Перетин кордонів усередині ЄС знову буде без перевірок. Відео
Embed
Перетин кордонів усередині ЄС знову буде без перевірок. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG