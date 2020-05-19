Ультиматум Трампа до ВООЗ: “продемонструвати незалежність від Китаю”

Президент США Дональд Трамп пригрозив остаточно припинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я і переглянути американське членство у ВООЗ, якщо організація впродовж 30 днів не зобов'язується реформувати свою діяльність.

ВООЗ послідовно ігнорувала варті довіри повідомлення про поширення вірусу...

Трамп минулого місяця призупинив внески Сполучених Штатів у бюджет ВООЗ, звинувативши організацію у підтримці китайської “дезінформації” про епідемію коронавірусу, хоча керівники ВООЗ відкинули обвинувачення, а Китай заявляє про свою відкритість.

“Якщо ВООЗ упродовж наступних 30 днів не зобов’яжеться здійснити значні суттєві покращення, то я зроблю тимчасове заморожування фінансування ВООЗ з боку США постійним і перегляну наше членство”, - написав Трамп у листі до генерального директора організації Тедроса Адганома Ґебреєсуса.

Президент Трамп поширив цього листа через Twitter.

Дональд Трамп змагається за переобрання на президентську посаду восени цього року і сам зазнає критики опонентів стосовно того, як він та його адміністрація діяли на початку епідемії.

Трамп звинувачує Китай у приховуванні інформації і докоряє ВООЗ за те, що ця агенція ООН не притягла китайську владу до відповідальності.

Тедрос Адганом Ґебреєсус у понеділок сказав, що підтримує проведення незалежного розслідування того, як організація реагувала на поширення коронавірусу.

Під час асамблеї ВООЗ міністр охорони здоров’я США Алекс Азар звинуватив організацію у тому, що вона дозволила маніпуляціям довкола Ковід-19 вийти з під контролю, і що наслідком цього стала втрата “багатьох життів”.

У листі президента Трампа до ВООЗ міститься звинувачення, що “Всесвітня організація охорони здоров’я послідовно ігнорувала варті довіри повідомлення про поширення вірусу в Ухані на початку грудня 2019 року, або навіть раніше, включно з повідомленнями медичного журналу Lancet. Всесвітня організація охорони здоров’я не провела незалежного розслідування повідомлень, які прямо суперечили офіційним даним китайського уряду, навіть тим, які надходили з джерел усередині Уханю”.

“Ви також гучно хвалили Китай за обмеження на внутрішні пересування, але незрозуміло чому заперечували, коли я закрив кордон США для людей, які приїздили з Китаю”, - сказано у листі на чотирьох сторінках.

Сполучені Штати Америки роблять найбільші внески у ВООЗ - понад $400 мільйонів, що 2019 року становило майже 15% бюджету організації.

США регулярно надавали сотні мільйонів доларів щороку на фінансування таких програм ВООЗ як викорінення поліомієліту - хвороби, проти якої є дієва вакцина, а також для боротьби з ВІЛ, гепатитом, туберкульозом і на програми підтримки здоров'я матерів і дітей.

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