Спеціальні потреби

Мови
США

Американська розвідка виявила причетність Росії до кібератак на Україну влітку 2017 – WP

Видання The Washington Post із посиланням на джерела в Центральному розвідуавальному управлінні США заявило про причетність Росії до проведення кібератаки проти України минулого року, що мала на меті дестабілізацію української економіки.

Відповідальність за створення вірусу-шифрувальника NotPetya, відомого також як PetyaA, американські розвідники «з високою імовірністю» покладають на російське Головне розвідувальне управління Міністерства оборони, мовиться у повідомленні.

Читайте докладніше: На Заході є різні версії про те, хто стоїть за Petya.A

Водночас, як зауважує WP, офіційних коментарів ЦРУ щодо цього наразі видання не отримало.

Дивіться також:

Не можна вже більше чекати – Олександр Данилюк про антикорупційний суд і наступний транш кредиту МВФ. Відео
please wait
0:06:12
0:00:00 /0:06:12
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG