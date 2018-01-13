Американська розвідка виявила причетність Росії до кібератак на Україну влітку 2017 – WP

Видання The Washington Post із посиланням на джерела в Центральному розвідуавальному управлінні США заявило про причетність Росії до проведення кібератаки проти України минулого року, що мала на меті дестабілізацію української економіки.

Відповідальність за створення вірусу-шифрувальника NotPetya, відомого також як PetyaA, американські розвідники «з високою імовірністю» покладають на російське Головне розвідувальне управління Міністерства оборони, мовиться у повідомленні.

Читайте докладніше: На Заході є різні версії про те, хто стоїть за Petya.A

Водночас, як зауважує WP, офіційних коментарів ЦРУ щодо цього наразі видання не отримало.

Дивіться також: