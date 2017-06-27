Вірус “Petya.A” дістався до фармацевтичного гіганта США

Другий за величиною виробник ліків в США і одна з найбільших світових компаній Merck постраждала від кібератаки 27 червня.

«Ми розслідуємо це питання і надамо додаткову інформацію згодом», - заявили в компанії. Інцидент розслідує Кенілворт, компанія з Нью-Джерсі, підтвердили в Merck в коментарі Independent.

Merck є першою великою компанією США, яка заявила про те, що вона постраждала від кібернападу. Merck має підрозділи по всьому світові, включаючи Україну, яку найбільше заторкнуло поширення вірусу.

Численні компанії в Україні та Європі повідомили про те, що їх системи вразив вірус "Petya.A"

Читайте також: На Заході є різні версії про те, хто стоїть за Petya.A

Транспортна компанія з Нідерландів TNT Express, яку нещодавно купив FedEx також повідомила про збій комп’ютерних систем. Прес-секретар компанії Кирилл Гібот зазначив: як і багато інших компаній та установ по всьому світові, ми бачимо втручання до наших систем в мережі TNT. Ми оцінює ситуацію і виправляємо її якомога швидше».

Дивіться також: В Палаті представників пропонують нові заходи для протистояння російській загрозі та підтримки України