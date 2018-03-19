Туреччина обіцяла поширити операції своїх військ проти курдів у Сирії і, можливо, в Іраку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв у понеділок поширити операції проти курдських опорних пунктів на території Сирії. Раніше турецькі війська витіснили курдських бійців з району Африн.

Ердоган заявив, що турецькі сили наступатимуть на сирійське місто Манбідж, Айн аль-Араб, відоме також як Кобані, та інші міста , розташовані уздовж турецько-сирійського кордону.

Поширення боїв може довести до конфлікту із Сполученими Штатами, союзником з НАТО. Прикордонний район перебуває під контролем підтримуваних США курдських частин. У тому районі розташовані також американські війська.

Ердоган погрозив поширити військові операції на Ірак, щоб витіснити курдські воєнізовані частини з району Синджар, якщо іракський уряд не бажатиме цього зробити. Туреччина твердить, що з баз у цьому регіоні курдські повстанці протягом понад 30 років ведуть збройну боротьбу за встановлення свого контролю над південно-східним регіоном Туреччини.

«Однієї ночі ми несподівано можемо ввійти у Синджар», сказав Ердоган.

Незважаючи на операції на території Сирії, Ердоган твердить, що Туреччина не має намірів «вторгатися» до Сирії, кажучи, що його країна лише усуває з регіону тих, кого називає терористами.

Турецьке державне агентство новин повідомило, що бійці турецьких курдів заклали у чотириповерховому будинку в Африні міни-пастки, від вибуху яких у неділю загинуло 11 людей, включно із сімома цивільними і протурецькими бійцями. Турецькі війська і бійці сирійської опозиції в союзі з Анкарою просунулися в неділю на територію Африну після майже двомісячної кампанії.

Високопоставлений дипломат Європейського Союзу Федеріка Моґеріні піддала критиці Туреччину за її великомасштабні операції уздовж кордону із Сирією. «Я занепокоєна з цього приводу», сказала Моґеріні в Брюсселі. Міжнародні зусилля в семирічній війні в Сирії скеровані на «деескалацію військової діяльності, а не на ескалацію».

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