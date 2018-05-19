Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима загострило відносини США з Туреччиною

Туреччина розлючена з приводу перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і застосування ізраїльтянами вогнепальної зброї проти палестинських протестувальників на кордоні із сектором Газа. У відповідь на ці кроки Анкара відкликала своїх послів із Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Напруженість між США і Туреччиною існує також з проводу долі американського пастора, який ув’язнений в Туреччині, та ув’язнення турецького банкіра у США.

Цього тижня у Стамбулі та Анкарі влаштовано мітинги, учасники яких протестували проти політики Сполучених Штатів та Ізраїлю. Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим осудив як вбивства палестинців, так і перенесення американського посольства:

«Те, що Сполучені Штати твердять, що вони є посередником для збереження миру в регіоні та у світі, і є співучасником у цьому вбивстві, є чимось іншим і абсолютно неприйнятним».

Проте представниця Державного департаменту Гедер Науерт намагається применшити напруженість і каже, що Туреччина і далі є важливим союзником США:

«Ми свідомі того, що Туреччина відкликала свого посла. Туреччина має право це робити, і не бачу в цьому погіршення в наших відносинах з турецьким урядом».

Іншою проблемою у взаємних відносинах з Туреччиною є справа утримання від 2016 року американського пастора Ендрю Брансона, якому може загрожувати вирок позбавлення волі на 35 років з приводу звинувачення у шпигунстві і тероризмі. Державний департамент заявив, що звинувачення безпідставні. З цим погоджується чимало американських сенаторів, які закликають до його звільнення.

Також президент Трамп закликав до звільнення Брансона, і Анкару звинувачують у дедалі більшій «дипломатії викрадання» заручників. Він сказав, що Анкара вдається до цих кроків, щоб домогтися поступок від Сполучених Штатів та європейських країн.

Тимчасом Туреччина піддала критиці Сполучені Штати за засудження турецького банкіра в Нью-Йорку за надання ним допомоги Іранові, щоб уникнути американських санкцій.

Дивіться також: Як українська діаспора турне гурту «СКАЙ» проводити допомагала

​