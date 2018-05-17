Як українці відзначають День вишиванки в різних країнах

Щороку в третій четвер травня українці в різних країнах відзначають День вишиванки. Свято, що почалося як студентська акція в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, набрало світового масштабу і вже більше десятка років формує традиції пошанування традиційної української вишитої сорочки.

"Голос Америки" зібрав привітання українців із Днем вишиванки з різних куточків світу:

Китай, Шанхай

ОАЕ, Абу-Дабі

Туреччина, Анкара

Канада, Торонто

Люксембург

Туреччина, Кушадаси

Молдова, Кишинів

Дивіться також: Вальс під Щедрик у вишитих сукнях – Український бал у Відні 2018