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Україна

Як українці відзначають День вишиванки в різних країнах

  • Голос Америки

Щороку в третій четвер травня українці в різних країнах відзначають День вишиванки. Свято, що почалося як студентська акція в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, набрало світового масштабу і вже більше десятка років формує традиції пошанування традиційної української вишитої сорочки.

"Голос Америки" зібрав привітання українців із Днем вишиванки з різних куточків світу:

Китай, Шанхай

ОАЕ, Абу-Дабі

Туреччина, Анкара

Канада, Торонто

Люксембург

Туреччина, Кушадаси

Молдова, Кишинів

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Вальс під Щедрик у вишитих сукнях – Український бал у Відні 2018. Відео
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Вальс під Щедрик у вишитих сукнях – Український бал у Відні 2018. Відео

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