Як українці відзначають День вишиванки в різних країнах

Щороку в третій четвер травня українці в різних країнах відзначають День вишиванки. Свято, що почалося як студентська акція в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, набрало світового масштабу і вже більше десятка років формує традиції пошанування традиційної української вишитої сорочки.
"Голос Америки" зібрав привітання українців із Днем вишиванки з різних куточків світу:
Китай, Шанхай
ОАЕ, Абу-Дабі
Туреччина, Анкара
Канада, Торонто
Люксембург
Туреччина, Кушадаси
Молдова, Кишинів
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