Закон, спрямований проти ворогів США, може зашкодити партнерам - Маттіс

Міністр оборони США Джим Маттіс звернувся до сенаторів з проханням про виключення в санкційному законі, який вони затвердили минулого року, повідомляє видання Defenseone.

Закон, прийнятий минулого року, щоб притягнути Росію до відповідальності за міжнародний авантюризм, може обмежити здатність Пентагону протистояти впливу Москви, сказав сенаторам Дим Маттіс.

«Росія може фактично поставити нам мат», - заявив Маттіс, так як минулорічний «закон про протидію суперникам Америки шляхом санкцій» (CAATSA), зменшує можливості перетворити на союзників США країни, які історично залежать від експорту зброї від Москви. Міністр виступив за запровадження виключення з міркувань національної безпеки для країн, які намагаються зменшити залежність від Москви.

«Існують країни, які намагаються перестати закупати російські зброю та системи, - зазначив Маттіс виступаючи перед Комітетом з питань збройних сил Сенату. - потрібно лише подивитись на Індію, В’єтнам та деякі інші країни, щоб зрозуміти, що з часом ми собі ж зашкодимо».

Коли країна НАТО Туреччина вирішила придбати протиповітряні оборонні системи S-400, сенатори Джон Маккейн та Бен Кардин попередили адміністрацію Трампа, що такі дії, ймовірно, є порушенням закону про санкції

Як і за попередніх адміністрацій, поточна Стратегія США з національної оборони передбачає розбудову партнерських відносин з метою протистояння супротивникам. Однак, адміністрація Трампа робить особливий наголос на використанні для цього продажу та передачі американської зброї, наголошує видання.

Однак, навіть попри заклики Маттіса зробити виняток в законі для нових союзників, деякі сенатори наполягають на суворому дотриманні вимог закону.

Минулої осені, країна НАТО Туреччина вирішила придбати протиповітряні оборонні системи S-400. На той час сенатори Джон Маккейн та Бен Кардин, відповідно, голова Комітету з питань збройних сил Сенату та член Комітету Сенату з міжнародних відносин, попередили адміністрацію Трампа, що такі дії, ймовірно, є порушенням закону про санкції.

У своїх свідченнях Маттіс сказав, що можлива купівля «спричиняє велике занепокоєння».

Посадовці Пентагону та адміністрації намагаються переконати Анкару не укладати угоду, говорячи про можливість введення санкцій. В четвер група сенаторів, які представляють обидві партії, внесла проект законодавства, який би блокував продаж F-35 Туреччині.

Якщо його буде прийнято, заборону може бути подолано лише в разі запевнень президента, що Туреччина не шкодить діяльності НАТО, активам, або країнам-членам альянсу, не утримує американських громадян незаконно і не купує військове устаткування від країн, проти яких введено санкції.

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