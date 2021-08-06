Білоруських тренерів вислали з олімпіади, розслідуючи інцидент з Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив акредитації на Токійській олімпіаді двох тренерів білоруської національної команди, які намагалися достроково відправити додому білоруську атлетку Христину Тимановську.

МОК розслідує обставини інциденту, в результаті якого Тимановська попросила притулку в Польщі, побоюючись, як вона сказала, за свою безпеку в Білорусі.

Мої батьки, побачивши це все, зробили висновок, що коли я повернуся додому, то мене закриють або в психіатричну лікарню, або у в’язницю.

Тренерів Юрія Моісевіча і Артура Шумака попросили негайно полишити олімпійське селище, але МОК зауважив, що вони мають право на апеляцію.

Спеціальний спортивний трибунал має у п'ятницю заслухати пояснення атлетки і розглянути звіт білоруських офіційних представників.

Прибувши до Варшави, Тимановська сказала у четвер журналістам, що названі тренери пояснювали їй, що розпорядження стосовно неї було схвалене на вищих щаблях у Білорусі.

Христина Тимановська розповідає, що висловила незгоду з рішенням керівників команди відправити її бігти на дистанцію, до якої вона не готувалася, а потім вирішила не підкоритися наказу про повернення в Білорусь.

Атлетка в токійському аеропорту звернулася по допомогу до поліції, а потім перебувала у посольстві Польщі в Токіо, в той час як кілька країн запропонували їй притулок.

Президент МОК Томас Бах назвав події з Тимановською “прикрими”, висловив задоволення, що вона у безпеці і повідомив, що розслідування триває.

24-річна атлетка постійно наголошує, що її дії жодним чином не пов’язані з політикою в Білорусі, де опонентів влади жорстоко переслідують.

Але вона прислухалася до порад родичів, які, спостерігаючи за атмосферою в країні, застерегли атлетку про небезпеку.

"Мої батьки, побачивши це все, зробили висновок, що коли я повернуся додому, то мене закриють або в психіатричну лікарню, або у в’язницю. Ми знаємо, що таке в нашій країні трапляється. Тому моя бабуся задзвонила і сказала мені не повертатися в Білорусь", - розповіла Тимановська журналістам у польській столиці.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська цього тижня сказала, що в очах білоруської влади на чолі з автократичним правителем Олександром Лукашенком, будь-хто, виявляючи непокору, стає ворогом режиму.

Білоруські офіційні представники заявляли, що хотіли відправити Христину Тимановську додому з огляду на її, як вони стверджували, незадовільний психічний стан.

Білоруський олімпійський комітет заявив про надії на діалог з МОК.

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