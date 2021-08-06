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Білоруських тренерів вислали з олімпіади, розслідуючи інцидент з Тимановською

Христина Тимановська розповіла журналістам у Варшаві, що тренери пояснювали їй свої рішення вказівками вищих посадовців Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив акредитації на Токійській олімпіаді двох тренерів білоруської національної команди, які намагалися достроково відправити додому білоруську атлетку Христину Тимановську.

МОК розслідує обставини інциденту, в результаті якого Тимановська попросила притулку в Польщі, побоюючись, як вона сказала, за свою безпеку в Білорусі.

Мої батьки, побачивши це все, зробили висновок, що коли я повернуся додому, то мене закриють або в психіатричну лікарню, або у в’язницю.
Христина Тимановська

Тренерів Юрія Моісевіча і Артура Шумака попросили негайно полишити олімпійське селище, але МОК зауважив, що вони мають право на апеляцію.

Спеціальний спортивний трибунал має у п'ятницю заслухати пояснення атлетки і розглянути звіт білоруських офіційних представників.

Прибувши до Варшави, Тимановська сказала у четвер журналістам, що названі тренери пояснювали їй, що розпорядження стосовно неї було схвалене на вищих щаблях у Білорусі.

Христина Тимановська розповідає, що висловила незгоду з рішенням керівників команди відправити її бігти на дистанцію, до якої вона не готувалася, а потім вирішила не підкоритися наказу про повернення в Білорусь.

Атлетка в токійському аеропорту звернулася по допомогу до поліції, а потім перебувала у посольстві Польщі в Токіо, в той час як кілька країн запропонували їй притулок.

Президент МОК Томас Бах назвав події з Тимановською “прикрими”, висловив задоволення, що вона у безпеці і повідомив, що розслідування триває.

24-річна атлетка постійно наголошує, що її дії жодним чином не пов’язані з політикою в Білорусі, де опонентів влади жорстоко переслідують.

Але вона прислухалася до порад родичів, які, спостерігаючи за атмосферою в країні, застерегли атлетку про небезпеку.

Білоруський опозиційний політик Павел Латушка з атлеткою Христиною Тимановською в аеропорту у Варшаві після прибуття Тимановської з Токіо 4 серпня 2021 р.
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"Мої батьки, побачивши це все, зробили висновок, що коли я повернуся додому, то мене закриють або в психіатричну лікарню, або у в’язницю. Ми знаємо, що таке в нашій країні трапляється. Тому моя бабуся задзвонила і сказала мені не повертатися в Білорусь", - розповіла Тимановська журналістам у польській столиці.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська цього тижня сказала, що в очах білоруської влади на чолі з автократичним правителем Олександром Лукашенком, будь-хто, виявляючи непокору, стає ворогом режиму.

Білоруські офіційні представники заявляли, що хотіли відправити Христину Тимановську додому з огляду на її, як вони стверджували, незадовільний психічний стан.

Білоруський олімпійський комітет заявив про надії на діалог з МОК.

Дивіться також: Втеча білоруської атлетки: як розвиваються події та що далі планує Тимановська? Відео

Втеча білоруської атлетки: як розвиваються події та що далі планує Тимановська? Відео
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Втеча білоруської атлетки: як розвиваються події та що далі планує Тимановська? Відео

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