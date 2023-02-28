Відкрито понад 71 тисячу справ про воєнні злочини російських військових в Україні

Щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, вже відкрито понад 71 тисячу проваджень. Про це розповів Євген Віндман, аналітик, член міжнародної Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA).

"Знадобиться чимало часу, щоб розглянути таку кількість зареєстрованих злочинів і, зрештою, притягнути винних до відповідальності", - каже Віндман.

Учасники зустрічі говорили, зокрема, й про незаконне вивезення Росією щонайменше 6 тисяч дітей з України до закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії (про що повідомляв Голос Америки на основі звіту Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету).

Не обов'язково вбити усіх. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово!

Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук наводить докази, що подібні дії Росії є цілеспрямованим геноцидом.

“Коли ми говоримо про геноцид як злочин, то слід довести намір частково або повністю знищити якусь етнічну групу. Але щоб зробити це, не обов'язково вбити усіх членів цієї групи. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово”, - зазначила на слуханнях нобелівська лауреатка.

Матвійчук нагадала, що Путін чітко висловився: для нього не існує української нації, української мови та української культури. А його пропагандисти, інтерпретуючи ці тези у своїх ЗМІ, додають, що українців необхідно знищити, або принаймні зменшити їхню кількість.

Тому, за словами Олександри Матвійчук, українці очікують від Сполучених Штатів визнання Росії державою-спонсоркою тероризму: “Це дуже важливо, ми повинні називати речі тим, чим вони є. Нагадаю, Росія свідомо руйнувала цивільну інфраструктуру. І її цілеспрямованою політикою стало намагання позбавити мільйонів українців електрики та опалення серед зими, інтернету, це було чітко сформульовано як мета. Отже, Росія поводиться як терористична держава, щоб підштовхнути Україну до капітуляції через виснажливий біль цивільного населення. І тому її слід називати тим, чим вона справді є. Чекаємо на таке рішення і просимо ухвалити його якомога швидше”.

Як повідомляв Український відділ Голосу Америки, наразі до голосування у Сенаті США готова резолюція , яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, "примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств".

Олександра Матвійчук нагадала присутнім проблему, про яку говорила і під час свого виступу з нагоди отримання Нобелівської премії миру, що національна система перевантажена надзвичайною кількістю воєнних злочинів. "І я починаю запитувати себе, для кого ми документуємо й описуємо усе це, якщо Міжнародний кримінальний суд обмежує своє розслідування лише кількома вибраними справами або взагалі не має юрисдикції".

Але українські правозахисники не відмовляються від наміру задокументувати кожен епізод здійсненого росіянами криміналу, до найменшого села у кожній області України, наголосила Матвійчук.