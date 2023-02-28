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Відкрито понад 71 тисячу справ про воєнні злочини російських військових в Україні
Щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, вже відкрито понад 71 тисячу проваджень. Про це розповів Євген Віндман, аналітик, член міжнародної Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA).
"Знадобиться чимало часу, щоб розглянути таку кількість зареєстрованих злочинів і, зрештою, притягнути винних до відповідальності", - каже Віндман.
Учасники зустрічі говорили, зокрема, й про незаконне вивезення Росією щонайменше 6 тисяч дітей з України до закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії (про що повідомляв Голос Америки на основі звіту Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету).
Не обов'язково вбити усіх. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово!Олександра Матвійчук про геноцид українців
Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук наводить докази, що подібні дії Росії є цілеспрямованим геноцидом.
“Коли ми говоримо про геноцид як злочин, то слід довести намір частково або повністю знищити якусь етнічну групу. Але щоб зробити це, не обов'язково вбити усіх членів цієї групи. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово”, - зазначила на слуханнях нобелівська лауреатка.
Матвійчук нагадала, що Путін чітко висловився: для нього не існує української нації, української мови та української культури. А його пропагандисти, інтерпретуючи ці тези у своїх ЗМІ, додають, що українців необхідно знищити, або принаймні зменшити їхню кількість.
Тому, за словами Олександри Матвійчук, українці очікують від Сполучених Штатів визнання Росії державою-спонсоркою тероризму: “Це дуже важливо, ми повинні називати речі тим, чим вони є. Нагадаю, Росія свідомо руйнувала цивільну інфраструктуру. І її цілеспрямованою політикою стало намагання позбавити мільйонів українців електрики та опалення серед зими, інтернету, це було чітко сформульовано як мета. Отже, Росія поводиться як терористична держава, щоб підштовхнути Україну до капітуляції через виснажливий біль цивільного населення. І тому її слід називати тим, чим вона справді є. Чекаємо на таке рішення і просимо ухвалити його якомога швидше”.
Як повідомляв Український відділ Голосу Америки, наразі до голосування у Сенаті США готова резолюція, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, "примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств".
Олександра Матвійчук нагадала присутнім проблему, про яку говорила і під час свого виступу з нагоди отримання Нобелівської премії миру, що національна система перевантажена надзвичайною кількістю воєнних злочинів. "І я починаю запитувати себе, для кого ми документуємо й описуємо усе це, якщо Міжнародний кримінальний суд обмежує своє розслідування лише кількома вибраними справами або взагалі не має юрисдикції".
Але українські правозахисники не відмовляються від наміру задокументувати кожен епізод здійсненого росіянами криміналу, до найменшого села у кожній області України, наголосила Матвійчук.
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Блінкен: США попередили Китай про наслідки підтримки Росії. Відео
«Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань націлимося, наприклад, на китайські компанії чи осіб, які порушують наші санкції або в інший спосіб беруть участь у підтримці російських військових зусиль», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Держдеп про примусову депортацію українських дітей Росією. Відео
«Росія веде широкомасштабну та систематичну атаку проти українських цивільних. 6 тисяч дітей забрали у їхніх родин в Україні та примусово депортували до Росії. Це потенційно може бути ознакою геноциду», - заявила посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.
- Голос Америки
"У мене є докази від українців. Я не отримав доказів від росіян" - Карім Хан про воєнні злочини в Україні
Міжнародний кримінальний суд не отримав від Росії жодних доказів для розслідування воєнних злочинів в Україні, повідомив прокурор МКС Карім Хан у Києві.
"У мене є докази від українців. Я не отримав доказів від росіян, - сказав Хан. - Якщо у вас щось є, дайте. Я готовий прийняти це і спілкуватися з ними, але для танго потрібні двоє".
Хан оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти інфраструктури і сказав, що можуть піти роки на розслідування справ щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду на території України, "вчинених будь-якою зі сторін".
"Люди хочуть не піррових перемог, - сказав Хан, відповідаючи на запитання щодо повільності процесу. - Як прокурори, ми… тут не для того, щоб отримати оплески за фокуси. Щоразу, коли ми діємо, [люди] повинні бути впевнені, що це не політичний процес".
Як нагадує Reuters, Женевські конвенції та додаткові протоколи, сформовані міжнародними судами, кажуть, що сторони, що беруть участь у військовому конфлікті, повинні розмежувати "цивільні об'єкти та військові цілі", і що напади на цивільні об'єкти забороняються.
"Як правило, ми чітко бачимо схему, я думаю, з точки зору кількості, масштабів та обсягів нападів проти енергетичної мережі України, нам потрібно подивитися, чому це відбувається; чи вони законні цілі чи ні?" - сказав Хан.
Під час зустрічі із Ханом президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив прокурора МКС взяти в ній участь, а також повідомив, що згодом відбудеться відкриття офісу прокурора МКС в Україні.
"Ми чули від вас сигнали про підтримку й важливість правосуддя. Для нас було важливо це почути, бо це означало, що ми не одні в бажанні домогтися справедливості для України. З вашою допомогою ми зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися в майбутньому навіть теоретично", - цитує Зеленського його Офіс.
Крім того, як наголосив Зеленський, для українського суспільства, зокрема для майбутніх поколінь, надзвичайно важливо, щоб була реакція на випадки депортації Росією українських дітей з окупованих територій держави.
Прес-служба Зеленського також зазначає, що за словами Хана Міжнародний кримінальний суд готовий всебічно співпрацювати для відновлення справедливості. "Бо без верховенства права ми матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї", - сказав він і наголосив на важливості співпраці з Офісом Генерального прокурора України: "Ми готові прискорювати роботу, щоб українці й люди в усьому світі якнайшвидше побачили справедливість, а винні отримали покарання".
Андрій Костін, генеральний прокурор України, який супроводжував Хана до місць російських бомбардувань, заявив, що десятки тисяч російських нападів на інфраструктуру та цивільних осіб України не мають жодного військового виправдання.
Докази, зібрані представниками України та міжнародними експертами, зокрема на звільнених від окупації територіях, засвідчують широко поширені злочини, включаючи тортури, страти, примусову депортацію та сексуальне насильство.
"Ми навіть не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією РФ. Особливо в населених пунктах на сході нашої країни. Це десятки тисяч жертв. Без сумніву, це геноцид українського народу. Але, щоб це визнали, маємо знати долю всіх людей", – наголосив Зеленський. Загалом Київ повідомляє про зібрані свідчення щодо принаймні 70 тисяч воєнних злочинів росіян.
Кремль відкидає звинувачення у злочинах проти людяності.
У статті використано матеріали Reuters
У Конгресі розглядають законопроєкт із заборони TikTok у США
Комітет із закордонних справ Палати представників США розглядає законопроєкт, який може надати президенту США повноваження заборонити китайський додаток соціальної мережі TikTok.
Якщо Комітет підтримає цей законопроєкт, у вівторок до кінця дня він може потрапити на голосування у Конгресі разом з низкою інших законопроєктів, пов’язаних з Китаєм, які є на порядку денному того дня.
У США занепокоєні, що Китай може використовувати свої законодавчі та регуляторні повноваження, щоб через такі додатки як TikTok отримувати приватні дані користувачів або проштовхувати дезінформацію на користь Китаю.
Понад 100 мільйонів американців користуються соціальною мережею TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, яка у 2020 році перемістила свій головний офіс в Сингапур.
Ініціатором законопроєкту, який, серед іншого, передбачає заборону додатка у США, є голова комітету Палати представників із закордонних справ, республіканець Майк Маккол.
Як пишуть американські видання, контрольована республіканцями Палата представників ймовірно підтримає цей законопроєкт. Як за нього голосуватиме Сенат, де більшість мають демократи, поки прогнозувати складно. Попри політичні розбіжності, законодавці від обох партій підтримують проактивні заходи для стримування зростаючого глобального впливу Китаю.
Некомерційна організація "Американська спілка громадянських свобод" (ACLU) тим часом закликала Конгрес не ухвалювати заборону на TikTok у США, мовляв, це законодавство порушить "права за Першою поправкою Конституції США щодо мільйонів американців, які використовують додаток щодня, аби спілкуватися та висловлювати думку".
У понеділок, 27 лютого, Білий дім зобов'язав всі державні установи у США впродовж 30 днів видалити китайський додаток TikTok з федеральних пристроїв та систем, а також заборонити, щоб інтернет-трафік з державних агенцій досягав ресурсів цієї компанії. Як повідомляє видання Reuters, таку ж заборону оголосили в Канаді, ЄС, Тайвані та майже в половині американських штатів.
Офіційний Китай заявляє, що ці заборони демонструють комплекси Вашингтона та є зловживанням державною владою.
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