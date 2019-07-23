Борис Джонсон готується стати британським прем’єр-міністром, якщо буде обраний лідером консерваторів 

У вівторок 23 липня стануть відомі результати виборів очільника урядової Консервативної партії Великої Британії, якому належить офіційно стати прем’єр-міністром країни вже наступного дня.

Перемогу пророкують Борису Джонсону, колишньому міністру закордонних справ, який раніше був мером Лондона.

Суперник Джонсона у фіналі - чинний міністр закордонних справ Джеремі Гант.

У голосуванні поштовими бюлетенями брали участь близько 160 тисяч членів партії.

Головним і найважчим завданням для нового керівника стане завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу.

Попри відомість і популярність Джонсона, кілька провідних діячів Консервативної партії включно з членами уряду заявили, що підуть у відставку, бо не погоджуються з його курсом на так званий жорсткий брекзит.

2016 року більшість учасників національного референдуму проголосували за припинення членства в ЄС, але процес, який отримав назву “Брекзит”, затягнувся і офіційну дату виходу з Євросоюзу вже кілька разів переносили.

На сьогодні дата брекзиту - 31 жовтня.

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