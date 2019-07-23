Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Борис Джонсон готується стати британським прем’єр-міністром, якщо буде обраний лідером консерваторів 

제러미 헌트 현 영국 외무장관(왼쪽)과 보리스 존슨 전 영국 외무장관.

Показати коментарі

У вівторок 23 липня стануть відомі результати виборів очільника урядової Консервативної партії Великої Британії, якому належить офіційно стати прем’єр-міністром країни вже наступного дня.

Перемогу пророкують Борису Джонсону, колишньому міністру закордонних справ, який раніше був мером Лондона.

Суперник Джонсона у фіналі - чинний міністр закордонних справ Джеремі Гант.

У голосуванні поштовими бюлетенями брали участь близько 160 тисяч членів партії.

Головним і найважчим завданням для нового керівника стане завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу.

Попри відомість і популярність Джонсона, кілька провідних діячів Консервативної партії включно з членами уряду заявили, що підуть у відставку, бо не погоджуються з його курсом на так званий жорсткий брекзит.

2016 року більшість учасників національного референдуму проголосували за припинення членства в ЄС, але процес, який отримав назву “Брекзит”, затягнувся і офіційну дату виходу з Євросоюзу вже кілька разів переносили.

На сьогодні дата брекзиту - 31 жовтня.

Дивіться також: Що американські експерти кажуть про результат «Слуги народу» на виборах

Що американські експерти кажуть про результат «Слуги народу» на виборах. Відео
Embed
Що американські експерти кажуть про результат «Слуги народу» на виборах. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:08 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG