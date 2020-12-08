90-річна британка першою отримала дозу вакцини від коронавірусу

90-річна Марґарет Кінан стала першою британкою, якій у вівторок 8 грудня зробили щеплення, розпочавши першу програму масової вакцинації у країнах Заходу.

Вона отримала дозу вакцини розробленої компаній Pfizer/BioNTech, яку також планують використовувати у США та в інших країнах після процедури ліцензування відповідними органами згодом цього місяця.

У Великій Британії вирішили розпочати щеплення з людей похилого віку та медичних працівників і сподіваються, що усіх старших і вразливих людей вдасться вакцинувати до весни.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Генкок закликав співгромадян «дотримуватися правил».

«Вірус і далі несе смертельну загрозу. Починаючи вакцинування, ми повинні надалі дотримуватися правил», - підкреслив міністр.

Упродовж цього тижня Велика Британія сподівається отримати 800 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech, яку необхідно транспортувати й зберігати при температурі -70C (-94F), або нижче.

Британія придбала достатню кількість вакцини Pfizer/BioNTech, щоб зробити щеплення 20 мільйонам людей.

Для імунізації людей потрібно щепити двічі з кількатижневою перервою.

Уряд у Лондоні також повідомив, що зробив попередні замовлення на сотні мільйонів доз вакцин в інших розробників.

Сподіваються, що незабаром ліцензії на використання отримають вакцини від коронавірусу компаній Moderna та AstraZeneca.

На стадії розробок і випробувань перебувають також інші вакцини, які можуть допомогти зупинити пандемію COVID-19.

Росія та Китай раніше оголосили про початок своїх програм щеплень від коронавірусу вакцинами, розробленими в тих країнах.

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