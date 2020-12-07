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У 2021-му вакцина від COVID-19 буде доступна кожному дорослому в США

Алекс Азар

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар очікує, що кожен дорослий в США зможе зробити щеплення від COVID-19 до середини 2021 року. Слова міністра наводить видання AXIOS.

Днями три колишні президенти США - Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон - заявили, що готові піддатися вакцинації від нового коронавірусу. Так вони хочуть допомогти подолати скепсис частини суспільства щодо безпеки розроблених вакцин.

Минулої неділі координатор робочої групи Білого дому по боротьбі з пандемією Дебора Біркс висловила розчарування у зв'язку з суперечливими сигналами з боку адміністрації Трампа, які відображаються на тому, як деякі кола американського суспільства реагують на маски і соціальне дистанціювання.

При цьому в 14 штатах носіння масок не є обов'язковим.

Новообраний президент США Джо Байден заявив, що, вступивши на посаду 20 січня, він запровадить обов'язкове носіння масок всюди, де це дозволяють його повноваження; йдеться, зокрема, про будівлі федерального підпорядкування і поїздки між штатами.

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