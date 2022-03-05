Менше обстрілів за добу, але Росія наступає на півдні України, каже британське міноборони

В суботу 5 березня оголошено про початок евакуації цивільних з оточених російськими військами міст Маріуполь і Волноваха на південному сході України.

Росія пообіцяла дотримуватися там режиму припинення вогню упродовж частини дня.

Усі люди, які загинуть від цього дня, також загинуть через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність...

Але активні бойові дії та спроби російських військ наступати на північному сході та на півдні України тривають.

Служба розвідки британського міністерства оборони у відкритих коротких зведеннях про Україну, які відомство поширює для загального інформування, зранку 5 березня оцінила становище так:

«За минулу добу загальний рівень російських авіаційних та артилерійських ударів був нижчим, ніж у попередні дні».

«Україна і далі тримає ключові міста: Харків, Чернігів і Маріуполь. Надходили повідомлення про бої на вулицях Сум. Є висока ймовірність, що ті чотири міста оточені російськими військами».

«Російські війська напевне просуваються до південного портового міста Миколаєва. Є висока ймовірність, що деякі сили спробують обійти місто, щоб зосередитися на просуванні до Одеси».

«Війна пішла не так як планував Путін», Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю британському телебаченню Бі-Бі-Сі, що не може сказати скільки триватиме війна, але наполягав, що Україна може перемогти.

«Москва намагається будь-яким чином повалити уряд і насадити свій маріонетковий режим. 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це», - сказав держсекретар.

Блінкен наголосив на рішучих намірах міжнародної спільноти зробити все можливе для підтримки України, а також тиснути на Росію, щоб припинити війну, «яку розпочав російський президент Путін».

Він додав, що війна вже пішла не так, як Путін напевне планував.

Блінкен спілкувався з журналістами в Брюсселі на початку шестиденного турне європейськими столицями.

Обурення «самогіпнозом» НАТО

Тим часом президент України Володимир Зеленський гостро скритикував рішення країн НАТО не захищати український повітряний простір.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав 4 березня після наради 30-ти країн альянсу, що такий крок означав би залучення інших країн до бойових дій проти Росії, а отже - розширення війни у Європі.

Президент Зеленський назвав ті аргументи «самогіпнозом тих, хто слабкий і не впевнений у собі внутрішньо».

«Усі люди, які загинуть від цього дня, також загинуть через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність», - обурено заявив український лідер.

«Усе, на що спромігся альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тон дизпалива для України. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горів. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ», - дорікнув Зеленський.

Окремо він подякував друзям України в НАТО, «які допомагають, незважаючи ні на які рішення».

«Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися», - сказав він.