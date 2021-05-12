Британія закидає Росії потурання кіберзлочинцям

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Москва не може знімати з себе відповідальність за скоєні злочинцями кібернапади, якщо вони відбуваються з російської території.

«Коли такі країни як Росія мають злочинців, або банди, що діють з їхньої території, то вони не можуть просто піднімати руки і казати, що це не вони. Натомість на них лежить відповідальність притягати їх до відповідальності, а не давати їм прихисток», - сказав міністр на конференції з питань кібербезпеки.

Вони не можуть просто піднімати руки і казати, що це не вони.

Домінік Рааб говорив про загрозу кібернападів для систем життєзабезпечення і зокрема згадав нещодавній напад хакерів-вимагачів на паливний трубопровід у США.

Президент Джо Байден сказав, що американські розвідслужби виявили ознаки програмного забезпечення нападників у Росії.

За словами Байдена доказів причетності російських державних структур немає, але він зауважив, що на Москві лежить «певна відповідальність давати цьому раду».

Американські джерела повідомляють, що підозри щодо нападу на трубопровід впали на злочинну групу DarkSide, яка має російське походження.

Британський урядовець у середу говорив також про інші кібернапади, що за його словами «виявили глибину й ширину кібердіяльності, яку здійснює Служба зовнішньої розвідки Росії (СВР)».

Він заявив, що уряди демократичних держав зобов’язані розбудовувати захист комп'ютерних систем, щоб «захистити наш спосіб життя».

Домінік Рааб повідомив, що нещодавностворені британські Національні кіберсили «здійснили цілеспрямовані наступальні операції для підтримки британських національних пріоритетів».

«Ми, з очевидних причин, багато не розповідаємо про свої можливості», - стверджував міністр, переконуючи, що урядові служби розробили технології, які «здатні запобігати використанню інтернету для серйозних злочинів».

Минулого місяця Велика Британія долучилася до офіційних заяв США зі звинуваченнями, що російська служба розвідки СВР несе відповідальність за кібернапади з використанням програмного забезпечення компанії SolarWinds, що призвело до викрадення інформації з низки урядових комп'ютерних система США та багатьох приватних компаній.

Британські офіційні представники також висловили застереження про дії Китаю в кіберпросторі.

Дивіться також: Організація та прибирання – як "чистота" стала онлайн трендом у час пандемії. Відео