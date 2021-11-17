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Україна і Британія проголосили себе «стратегічними партнерами» в безпеці й обороні

Український міністр оборони Олексій Резніков (ліворуч) з британським міністром оборони Беном Воллесом у Києві 16 листопада 2021 р.

Під час візиту британського міністра оборони Бена Воллеса до Києва, який назвали символом підтримки України на тлі міжнародної стурбованості нагромадженням російських військ біля українських кордонів, сторони проголосили: «Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони».

«Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки», - сказано у заяві британського міністра після зустрічі 16 листопада з українським колегою Олексієм Резніковим.

Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію.
Британсько-українська заява

При цьому сторони вважали за потрібне зауважити у спільному тексті, що «наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію».

Від імені президента Володимира Зеленського повідомлено, що на його зустрічі з британським урядовцем у Києві обговорювали зокрема втілення домовленості України та Великої Британії про кредитну підтримку розвитку українського флоту на £1,7 млрд. ($2,2 млрд.)

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон цього тижня заявив, що Велика Британія підтримує Україну з огляду на «зобов’язання щодо принципів демократії і свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту».

Джонсон вказав, що Європа заглиблюється в енергетичну залежність від Росії, про яку він згадав після зауваження, що «деякі країни просто не будуть розвиватися в бік вільних ринкових демократій».

Борис Джонсон застеріг, що європейцям «незабаром доведеться вибирати між ін’єкціями щораз більших обсягів російських вуглеводнів через велетенські нові трубопроводи і підтримкою України та захистом справи миру й стабільності».

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Київ відвідав міністр оборони Великої Британії: що означає цей візит? Відео
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Київ відвідав міністр оборони Великої Британії: що означає цей візит? Відео

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