Україна і Британія проголосили себе «стратегічними партнерами» в безпеці й обороні

Під час візиту британського міністра оборони Бена Воллеса до Києва, який назвали символом підтримки України на тлі міжнародної стурбованості нагромадженням російських військ біля українських кордонів, сторони проголосили: «Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони».

«Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки», - сказано у заяві британського міністра після зустрічі 16 листопада з українським колегою Олексієм Резніковим.

Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію.

При цьому сторони вважали за потрібне зауважити у спільному тексті, що «наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію».

Від імені президента Володимира Зеленського повідомлено, що на його зустрічі з британським урядовцем у Києві обговорювали зокрема втілення домовленості України та Великої Британії про кредитну підтримку розвитку українського флоту на £1,7 млрд. ($2,2 млрд.)

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон цього тижня заявив, що Велика Британія підтримує Україну з огляду на «зобов’язання щодо принципів демократії і свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту».

Джонсон вказав, що Європа заглиблюється в енергетичну залежність від Росії, про яку він згадав після зауваження, що «деякі країни просто не будуть розвиватися в бік вільних ринкових демократій».

Борис Джонсон застеріг, що європейцям «незабаром доведеться вибирати між ін’єкціями щораз більших обсягів російських вуглеводнів через велетенські нові трубопроводи і підтримкою України та захистом справи миру й стабільності».

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