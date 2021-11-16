Не чекайте запуску "Північного потоку-2" раніше весни - західні ЗМІ про зупинку сертифікації німецьким регулятором

Призупинка сертифікації "Північого потоку-2" у Німеччині означає, що він не запрацює у найближчий час, пише американське видання The New York Times.

Як раніше повідомили у "Радіо Свобода", Федеральне мережеве агентство, Bundesnetzagentur) зупинило сертифікацію російського газопроводу.

За повідомленнями ЗМІ, привід видається технічним. Німецький політичний експерт Марсель Дірусус закликав не вбачати у затримці політичне рішення Німеччини. Як повідомляється, Регулятор вимагає від оператора газопроводу Nord Stream 2 AG зміни даних щодо реєстрації компанії у відповідність до оновлених вимог. Після того, як оператор у відповідності до вимог законодавства країни створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено. Раніше німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації російського трубопроводу.

При цьому у The New York Times вказують, що у разі схвалення німецьким регулятором, трубопровід потребуватиме і дозволу Європейської комісії. "Це означає, що у Європі буде весна перш ніж газ почне надходити", - пише американське видання, вказуючи, що на процес впливатиме і політична напруга у відносинах між Заходом та Росією.

Видання Financial Times пише, що раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що збільшення поставок газу до Європи залежатиме від схвалення "Північного потоку-2".

"Будь-яка затримка імовірно примножить побоювання, що потік газу із Росії цієї зими залишиться порівняно низьким", - пише видання.

Це ЗМІ також наводить думку експерта компанії Energy Aspects Джеймса Вадделла, який висловив думку, що позиція німецького регулятора означає, що трубопровід не запрацює до другої половини наступного року.

Між тим, як повідомляє журналіст Bloomberg News Хав'єр Блас, після оприлюднення інформації про затримку сертифікації "Північного потоку-2" у Європі відбулось різке підвищення цін на газ.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times, Financial Times.

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