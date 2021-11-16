Республіканці у Конгресі закликали негайно надати Україні потужні летальні озброєння, засоби ППО

Найбільш високопоставлений республіканець у Комітеті Палати представників з міжнародних справ Конгресу США Майкл Маккол та низка інших законодавців-республіканців звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена з посланням, в якому закликали адміністрацію Байдена до більш рішучих дій щодо стримування російської агресії, що триває.

"Сьогодні режим Путіна знову посилює свою військову присутність до рівнів вищих, ніж ті, які ми бачили на піку російського вторгнення до України у 2014-му році. Для стримування розширеного військового вторгнення до України адміністрації треба буде продемонструвати силу. Викликає занепокоєння, що ця адміністрація не спромоглася підкріпити її сильну риторику щодо засудження агресії та шкідливих дій Путіна настільки ж сильними діями", - відзначає лист.

Законодавці закликають адміністрацію Байдена до низки заходів, щоб "продемонструвати однозначну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України". США пропонується збільшити безпекову допомогу Україні, включно із негайною доставкою потужного смертоносного озброєнняя, засобів ППО. Законодавці також закликають США до посиленням присутності у регіоні Чорного моря, наданнням Україні та Грузії шляху до членства у НАТО, та ін.

У листі законодавці розкритикували низку рішень адміністрації, у тому числі щодо російського трубопроводу "Північний потік-2". На їхню думку, позиція адміністрації посилює путінський режим та підриває довіру союзників та партнерів до США.

На думку авторів листа, за тієї загрози, яку несе путінський режим, адміністрації слід визнати небезпеку, пов'язану з її політикою, спрямованою на встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

Крім того, законодавці, які підписали документ, закликають адміністрацію об'єднати європейських союзників у протистоянні путінському режиму та негайно скоординувати санкції проти російських державних компаній, включно з "Газпромом".

Раніше в МЗС Росії заявили, що офіційний Київ "розглядає подальші кроки на сході України виключно у силовій парадигмі".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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