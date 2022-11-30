Польща нарощує експорт українського зерна. Київ каже про перепони з боку Росії в перевезенні зерна морем

Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, повідомив Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.

Як пише Reuters, майбутнє Чорноморської зернової ініціативи, що була укладена влітку за посередництва ООН й Туреччини, залишається під питанням після того, як у жовтні Росія, що півроку блокувала українські порти, тимчасово вийшла з угоди. Пізніше Кремль повернувся до угоди, а домовленість продовжили на 120 днів.

Попри це, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню ініціативи. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.

Також міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що Росія "все ще має інструменти для штучного обмеження" можливостей угоди: "77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей [...] Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію РФ на день інспектується в 5 разів менше. У жовтні Зернова ініціатива дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць".

Як Голос Америки повідомляв раніше, до оголошеної Зеленським програми "Зерно з України" приєднались 20 країн. В межах ініціативи планується надіслати 60 кораблів із зерном, щоб забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.

США та Франція заявили, що нададуть в рамках ініціативи по 20 мільйонів доларів, Велика Британія - 6 млн, Швеція - 9,5 млн, Австрія 3,9 млн та Канада - 30 млн, повідомляє видання Politico. Про внесок обсягом 10 млн євро заявила Бельгія, 4 млн євро планують надати Нідерланди і 15 млн євро - Німеччина. Японія оголосила про плани профінансувати постачання українського зерна до Сомалі на суму 14 млн доларів, повідомляють ЗМІ.

Днями побачити відправлення українського зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи до Одеси прибули посолка США в Україні Бріджит Брінк і координатор Державного департаменту с питань санкцій Джим О’Браєн. "Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії", - написала дипломатка.

Напередодні в ООН повідомили, що в межах Чорноморської зернової угоди, що також включає експорт російських добрив, до Африки відправили перше судно із російськими добривами.

Через перебої в експорті українського зерна найбільше потерпають найбідніші країни Африки - Ефіопія, Сомалі, Судан, Південний Судан та Ємен, де сотні тисяч людей помирають від голоду, пише Радіо Свобода.

При цьому від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Україна неодноразово заявляла про знищення або незаконне вивезення російськими військами українського зерна.

У статті використано матеріали Reuters