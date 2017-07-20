Лінкявічуса непокоїть, що ЄС більш прихильний до Сербії, аніж до України - Politico

В коментарі Politico, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс припустив, що ЄС не достатньо робить для того, щоб долучити такі країни, як Україна.

«Нам не вистачає певного балансу в нашій стратегії, коли йдеться про перспективи членства (в ЄС). Країни, які поділяють наші цінності і стратегію, мають це отримати», - зазначив Лінкявічюс.

Коментуючи ситуацію з Сербією він додав: «Деякі країни мають переговори з розширення, проводячи військові навчання в Росією біля наших кордонів, в той же час, як інші, високомотивовані країни, з об’єднаною громадською підтримкою, які потерпають від загроз своєму суверенітетові навіть не мають перспективи членства

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... Люди померли за можливість мати Європейський вибір і ми ризикуємо зруйнувати стратегію східного партнерства через наші вагання. Наші рішення мають базуватись на спільних цілях, а не внутрішній політиці», - зазначив Лінкявічус.

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