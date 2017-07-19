Час-Time: Молоді українські робототехніки - серед двадцятки найкращих у світі

В ефірі Час-Time: Молоді українські робототехніки - серед 20-ки найкращих у світі! - Результати міжнародного змагання з робототехніки серед школярів у Вашингтоні. Джон Гантсмен стаге наступним послом США до Росії - це офіційно підтвердили у Білому Домі. Білий дім підтвердив, що Трамп мав іще одну, раніше не оголошену розмову із Путіним на саміті G-20 у Гамбурзі. Завтра Трамп перетне символічну позначку – півроку в кріслі глави Білого дому. Нині його службою задоволені 42% виборців згідно з даними соціологічної компанії «Расмуссен», і 39% - відповідно до інформації «Геллап».