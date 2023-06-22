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Експерти про перспективи відновлення України: джерела фінансування і що заважає залучити інвестиції
В Україну починають повертатися іноземні інвестиції, але мало і повільно, кажуть представники ділових кіл. Щоб залучити в Україну іноземний бізнес, Київ має серйозно взятися за реформи, а країни Заходу гарантувати інвестиціям безпеку - економічну та військову. Цими днями у Лондоні відбувається Конференція з відновлення України. Кореспонденти Голосу Америки поспілкувалися з очільниками агенцій, що представляють в Україні інтереси американського та європейського бізнесу та працюють над залученням нових інвестицій.
Кошти на українське відновлення
Для відбудови Україна сподівається отримати прибутки з 5-ти джерел, розповідає голова Американської торговельної палати України Андрій Гундер.
“Відбудова - це про гроші, і головне питання сьогодні - які будуть джерела фінансування. Зараз ми бачимо 5 джерел. Ми бачимо гранти, які країни дають. Друге - це позики. Третє - це український бюджет. І четверте - це російські активи, що Росія має заплатити за цю біду, яку вона натворила. І п'яте, це приватний сектор, приватні інвестиції, які будуть заходити в Україну. Ми сподіваємось, що це буде якомога швидше”, - розповів голова ділової асоціації в коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Богдану Цюпину.
За словами Гундера, мова йде про інвестиції в сотні мільярдів доларів. “Інвестувати в Україну - це ризик. Але ще більший ризик сьогодні - не інвестувати в Україну”, - наголошує голова Американської торговельної палати. .
Заяви урядів про підтримку України на конференції у Лондоні дуже важливі, наголошує Гундер, вони є сигналом для приватних компаній в цих країнах про можливість інвестувати в Україну.
Україна почула низку важливих сигналів на Конференції у Лондоні, розповіла Голосу Америки Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації.
“Ми отримали дороговказ, ЄС запевнив, що до кінця 2023 покриє дефіцит бюджету, ми також сьогодні почули, що на 2023 рік дефіцит буде закритий з боку українських міжнародних партнерів, також ми почули що ЄС та інші донори пообіцяли 110 мільярдів євро, звідки частина піде на закриття бюджетних дефіцитів, а частина - на реконструкцію України”, - перелічила пані Дерев’янко в коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману.
Інвестиції
В Україні, за словами Гундера, 49% бізнесу зазнало руйнувань чи пошкоджень, тобто майже кожен другий. За його словами, дуже важливо, щоб компанії, які ще працюють в Україні, донесли сигнал назовні, що в Україні можливо вести бізнес.
Деякі іноземні компанії вже повертаються, каже Гундер і згадує американську Coca-Cola.
“Відбудова вже почалась, компанії вже почали це, приходять інвестиції. Ми це бачимо в таких містах, як Гостомель - заводи, які були знищені в перші дні вторгнення, в лютому 2022 року, там вже відбудовують. Ми бачимо це і в інших містах, як то Тростянець чи біля Києва - завод Coca-Cola. Це найбільший за обсягами завод в Європі, він знову вже працює на об'ємах, які були до війни”, - розповідає Гундер.
Схожу тезу озвучила є очільниця Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко. За її словами, європейські інвестори вже цікавляться, коли можна буде заходити в Україну.
“Бізнес вже зараз цікавиться. Ми багато бачимо і чуємо від приватних інвесторів: що відбувається в Україні? Коли вкладати? Які є проекти з реконструкції? І так далі. Тобто, цікавість є. З одного боку, деякі цікавляться, чи є механізми захисту політичних ризиків, вони поступово з'являються, і це плюс. Але поруч з цим, щоб збільшити потік зацікавленого приватного бізнесу, треба, щоб ще з'явились безпекові гарантії. Тоді разом з реформами буде простіше залучати інвесторів і пропонувати можливості для розвитку на теренах України”,- зазначила Анна Дерев’янко.
“Немає гарантії безпеки, немає чіткої відповіді, як буде відбуватися процес реформування всередині країни”, тому бізнес назад в Україну не поспішає, продовжує очільниця асоціації. “Якби реформи та гарантії безпеки були на місці, тоді б у нас був потік інвестицій в Україну, повторююсь, якщо будуть гарантії безпеки неба, гарантії політичних ризиків, якщо будуть продовжені реформи”, - каже виконавча директорка Європейської бізнес асоціації.
Страхування
Основний виклик для більшості компаній, які потенційно могли б інвестувати в Україну, це воєнні збитки і руйнування. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з відновлення України 21 червня оголосив про запуск Рамкової програми Лондонської конференції щодо страхування воєнних ризиків, яка може прокласти шлях до зменшення ризику для інвестицій в Україну.
За словами Гундера, міжнародні гарантії безпеки інвестицій є дуже цінними для бізнесу: “Зараз бізнесу потрібне страхування ризиків, вони хочуть розуміти, яка є страхова політика, щоб застрахувати інвестицію від воєнних ризиків. І це зараз дуже важливо, коли повномасштабне вторгнення продовжується”.
Однак виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ольга Дерев’янко зауважує, що цього недостатньо, адже низка західних країн ще раніше оголосила про подібне страхування інвестицій.
“США і так пропонували механізм захисту інвестицій, DFC працює, і вони представляють компаніям різні гарантії. Більше того, вони не обмежуються тільки американськими компаніями, мають досить широку географію. Є також механізм MIGA, який працює в меншому обсязі, але тим не менш наявний. Також німецький уряд і французький уряд мають механізми”, - розповідає Дерев’янко.
За її словами, пріоритет для України зараз - реформи.
“З одного боку, дуже гарно мати різні механізм, але якщо ми не будемо сьогодні в Україні робити реформи, пов'язані з верховенством права, пов'язані з належною боротьбою з корупцією, то навіть і механізм страхування ризиків не вирішить питання, які зараз стоять на кону, не примусить приватний бізнес заходити в Україну”, - розповіла вона.
Корупція
Голова Американської торговельної палати Андрій Гундер повідомив, що дослідження “сприйняття корупції” показують, що в Україні є проблеми.
“Зараз ми говоримо про дуже великі гроші, які будуть надходити в Україну. Як зробити так, щоб були готові механізми, щоб було складно скористатись спокусою вкрасти ці гроші. Важлива роль і превентивних заходів, і громадянського суспільства, і незалежних ЗМІ”, - розповідає він.
“А головне - це покарання. Зараз йде мова, щоб збільшити відповідальність. Якщо є люди, яких звинуватять або суд доведе їх причетність до корупції саме під час відбудови, після такої великої ціни, яку заплатила Україна, то відповідальність за цей злочин має бути збільшена”, - пропонує українському уряду Гундер.
На питання, чи війна викорінила явище олігархів в Україні, Гундер відповів: “Думаю, що вони притихли, але вони чекають”.
Аби змінити рівень сприйняття корупції в Україні, продовжує очільник Американської торговельної палати, уряд має “в комунікації дуже чітко доводити, що саме Україна робить”.
“Для інвесторів дуже важливе верховенство права, щоб були незалежні суди, реформа судової системи, щоб працювали антикорупційні органи”, - наголошує він.
При цьому Гундер звертає увагу і на позитивні кроки, які вже зробила Україна: “Сьогодні 800 тисяч українців декларують свої статки. У світі це найбільше. Немає у світі іншої країни, де так багато людей публічно декларують свої статки. Це вже якісь показники”.
Залучення російських активів
Одним із джерел залучення коштів на відбудову України - перенаправлення російських активів. За словами Андрія Гундера, зараз на Заході активізувалися дискусії на цю тему.
“Ми бачимо, якщо ще кілька місяців тому про російські активи не дуже голосно говорили, щоб якраз забрати ці російські активи, які заарештовані, і щоб з цих фондів пішло на відбудову України. То сьогодні ми про це чуємо більше і більше”, - розповідає Гундер.
На питання, яка країна прогресує в питанні залучення російських активів, Гундер назвав Канаду: “Думаю, найшвидше по цьому рухається Канада”.
При цьому, за його словами, у багатьох країнах юристи активно працюють над цим питанням.
“Ці розмови продовжуються, юристи над цим зараз активно працюють, і думаю, механізми будуть вироблятися. Коли будуть чіткі механізми, коли буде потрібно, щоб місцеві парламенти проголосували, щоб це відбулося, я думаю, це можливо”, - аналізує економіст.
За його словами, країни Заходу, серед іншого, наразі прораховують, як Росія може відреагувати на подібні рішення, як західні активи, зокрема у приватному секторі, може заарештувати у відповідь. “Думаю, скоро ми побачимо в цьому результати”, - підсумував голова Американської торговельної палати.
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Росія не може одноосібно впливати на допомогу ООН в Україні, але не допускає на окуповані території, каже представник
У відповідь на українську критику великих міжнародних організацій за те, що в Україні назвали браком дій в умовах російської війни, чільний представник Організації Об'єднаних Націй сказав «Голосу Америки», що частина тієї критики може бути невиправдана, але також вказав на перешкоди, чинить Росія на українських територіях окупованих російськими військами.
Керівник Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахім Штайнер визнав, що допомога, яку здатні надавати міжнародні організації, напевне не може відповідати всім очікуванням українців, бо масштаби гуманітарного лиха внаслідок російської агресії велетенські і зростають.
Посадовець вказав, що лише цього року план допомоги ООН в Україні, в якому залучені також українські неурядові організації, охопив 5,4 мільйона людей, але він зауважив, що масштаби руйнувань і гуманітарних потреб не під силу жодній окремій організації.
Ахім Штайнер, який представляв ООН на Конференції з відновлення України у Лондоні 21-22 червня, визнав, що виправдовування міжнародних організацій на тлі втрат і руйнувань зокрема внаслідок розливу Каховського водосховища на півдні України не задовольнить українців.
Він проте вказав на приклади допомоги в Україні зокрема під егідою служб ООН навіть в той час, як президент Володимир Зеленський дорікав міжнародним організаціям за те, що вони були «відсутні» на Херсонщині.
«Насправді через лічені години кілька агенцій ООН вже були там. Вони постачали воду. Вони навіть намагалися залучатися до порятункових операцій», - сказав Штайнер і додав, що «Програма розвитку ООН разом з Київською школою економіки одразу почала роботу над оцінкою становища: аналізувала супутникові дані, визначала точну кількість вражених помешкань для того, щоб передати місцевій владі інформацію про масштаби руйнувань і про прогнози затоплення в наступні дні».
При цьому Ахім Штайнер нагадав про те, що Росія фактично не дозволяє службам ООН та іншим міжнародним організаціям допомагати українцям на територіях під російською окупацією.
Зокрема після руйнування Каховської греблі з катастрофічними наслідками на півдні України гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун неодноразово повідомляла, що уряд Росії відхиляв звернення щодо гуманітарного доступу до потерпілих регіонів, які перебувають під тимчасовим військовим контролем Москви.
Одна сторона не може заблокувати чи проштовхнути рішення.Ахім Штайнер
Посадовець повідомив, що зараз служби ООН в Україні діють лише на територіях підконтрольних українському уряду, хоча в період після 2014 року також працювали на окупованому росіянами сході України, «покладаючись на гуманітарну співпрацю між Росією та Україною».
Ахім Штайнер в розмові з Голосом Америки наполягав, що робота агенцій ООН в Україні, яка зазнала російського нападу й потерпає від окупації та бомбардувань, не визначається позицією Росії - провідного члена організації з вирішальними правами в Раді Безпеки ООН.
За його словами від Росії як і від інших країн вимагають дотримуватися міжнародних законів та гуманітарних принципів, а в агенціях ООН Росія, каже він, не має прямого впливу на їх роботу в Україні.
«Вони (російські представники в ООН) мають таке ж право слова, як і всі 193 країни ООН. Коли ви поглянете на Раду Безпеки ООН, там становище інше… але в Генеральній Асамблеї, в комітетах, у нашій виконавчій раді кожна країна мусить співпрацювати з іншими. Одна сторона не може заблокувати чи проштовхнути рішення», - наполягає адміністратор Програми розвитку ООН.
- Голос Америки
Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн. доларів щороку – ООН
У Організації Об'єднаних Націй заявили, що для розмінування України внаслідок російського вторгнення знадобиться операція, подібна до очищення Європи від вибухонебезпечних речовин після Другої світової війни.
Крім того, це коштуватиме до 300 мільйонів доларів США щороку протягом наступних п’яти років.
Йдеться про знешкодження протипіхотних мін, які завдають найбільшої шкоди економіці України. Такі дані від Пола Геслопа, керівника відділу протимінної діяльності ООН у Програмі розвитку ООН в Україні наводить агенція AFP.
“Те, з чим ми стикаємося в Україні, значною мірою, схоже на те, з чим мала справу Європа вкінці Другої світової війни”, — сказав Геслоп на прес-конференції у Женеві. За його словами, Європа вирішила проблему небезпеки вибухових речовин протягом 15 років після закінчення війни.
Натомість ООН має намір допомогти Україні впоратися за коротший термін. 3-5 років потрібно, щоб вирішити 75-80% проблеми замінування, яка гальмує своєю чергою економічну відбудову, вважає Геслоп.
Якщо фінансування процесу буде забезпечено партнерами, то, за словами Геслопа, “ми побачимо, як Україна поверне своє місце аграрного центру, і це вплине на світ: знизить ціни на харчові продукти для всіх”.
Цього року на потреби розмінування надійшло близько 35 мільйонів доларів.
AFP нагадує, що Україна є підписантом Оттавського договору 1997 року про заборону протипіхотних мін, а Росія – ні. Утім, протитанкові міни не підпадають під дію договору.
Як повідомляв Голос Америки, Пол Геслоп також заявляв, що міни, винесені паводковими водами зі знищеної Каховської ГЕС в Україні, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря.
- Голос Америки
У Держдепі США прокоментували готовність Путіна до перемовин
Росія не зацікавлена у встановленні миру та припиненні війни в Україні, і це вкотре засвідчили обстріли Києва під час візиту до української столиці африканських лідерів. Про це під час брифінгу у середу, 21 червня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна, озвучену під час зустрічі з африканськими лідерами, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, Пател відповів, що "дії говорять більше, ніж слова."
"Президент Путін говорить багато речей, і я залишу на ваш розсуд тлумачення того, скільки з них є правдивими чи ні. Але знову ж таки, цілком зрозуміло з дій Росії - обстріли продовжують націлювати на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, на багатоквартирні будинки, на лікарні - що вони не виявляють суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни," - сказав Пател.
Він додав, що протягом "усього конфлікту Росія не виявила жодного суттєвого інтересу до участі в законних переговорах навколо тривалого та справедливого миру". Заступник речника Держдепу зазначив, що США вітають усі зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України, але "будь-який результат має поважати заклик президента Зеленського до cправедливого та тривалого миру, який поважає принципи суверенітету та територіальної цілісності, і будь-яке рішення щодо переговорів має ухвалювати президент Зеленський та наші українські партнери."
"Ми раді, що лідери Африки відвідали Київ перед своїми зустрічами в Росії. Я також зазначу, що ми багато говоримо про мирні плани та мирні пропозиції, що надходять від певної групи лідерів, що надходять від однієї конкретної країни, але важливо, що нам потрібно продовжувати доносити те, що Росія, як і раніше, не виявляє значної зацікавленості у припиненні цієї війни, про що свідчить той факт, що африканські лідери години провели у бомбосховищах... Тому ми продовжуватимемо допомагати Україні захищати свою демократію та захищати свій народ," - сказав Пател.
У Санкт-Петербурзі 17 червня відбулась зустріч лідерів семи африканських країн із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла після офіційного візиту делегації до Києва 16 червня. Делегати назвали свою місію історичною, мовляв, планують посадити за стіл переговорів президентів України та Росії.
Наприкінці травня про переговори з Путіним також висловився і президент Франції Емануель Макрон. Як повідомило видання The Guardian, він заявив, що арешт Путіна для пред'явлення звинувачень у воєнних злочинах може виявитися неможливим, якщо він буде єдиною людиною, з якою Захід вестиме переговори про припинення війни в Україні.
20 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав Пекін використати свій вплив на Росію, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Також Шольц зазначив, що зараз для Берліна важливіше, ніж будь-коли, вести прямі переговори з Пекіном, з огляду на низку глобальних криз, але Німеччина продовжуватиме прагнути диверсифікації торгівлі від Китаю.
Що пообіцяли Україні учасники міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні? Відео.
США виділяють Україні додаткові $1,3 млрд для повоєнної відбудови. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив під час міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні. За ходом першого дня конференції стежив європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.
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