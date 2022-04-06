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У Пентагоні оцінили кількість російських військ в Україні
На території України зараз перебуває понад 80 батальйонно-тактичних груп Росії, заявляють у Міноборони США. Про це повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб.
Як повідомляє Бабб, високопосадовець Міноборони США у середу заявив, що Росія застосувала близько 130 батальйонно-тактичних груп для вторгнення в Україну. У Пентагоні заявили, що "понад 30" російських батальйонно-тактичних груп зосереджено у Донбасі
За оцінками Генштабу ЗС України, на 6 квітня бойові втрати Росії з початку бойових дій склали близько 18600 осіб. Наприкінці березня у НАТО заявили американському каналу NBC, що Росія втратила вбитими, пораненими, захопленими у полон та зниклими безвісти до 40 000 осіб. У самій Росії називають значно менші власні втрати, і наголошують на завданні значних втрат ЗСУ.
У США вказують, що Росія вивела війська з-під Києва, Чернігова, а сфокусувала активність на Ізюмі, Маріуполі.
Як повідомляється, у Пентагоні також заявили, що не бачать свідчень того, що частина російських військ повертається до РФ.
Посадовець Пентагону також навів подробиці підготовки українських військових на території США, про яке раніше заявив міністр оборони країни Ллойд Остін. За словами посадовця, "дуже мала кількість" українців, які вже перебували у Сполучених Штатах Америки, отримують інструктаж з використання безпілотників Switchblade UAV.
Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, у середу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав Захід до запровадження руйнівних санкцій проти Росії.
"Андрій Єрмак також додав, що потрібно запровадити ембарго на постачання до РФ будь-яких технологій, обладнання, мінеральної сировини та руд, рідкоземельних корисних копалин подвійного призначення, і таким чином зупинити виробництво озброєння в Росії", - повідомляє сайт президента України.
У статті використано матеріал NBC, The New York Times.
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Байден: "Ми надалі будемо збільшувати економічні витрати, посилювати біль Путіна та ще більше нарощувати економічну ізоляцію Росії". Відео
Байден: "Через хоробрість українського народу Росія не змогла досягти своїх початкових воєнних цілей"
"Відчуття жорстокості та нелюдяності, безсоромно залишене на огляд світові" - так фотографії з Бучі охарактеризував президент США Джо Байден у середу 6 квітня.
"Тіла, залишені на вулицях після відходу російських військ. Деякі застрелені в потилицю зі зв’язаними за спиною руками. Холоднокровно страчені мирні жителі, тіла в братських могилах [...] Це не менше, ніж серйозні воєнні злочини", - сказав очільник Білого дому
Байден також закликав союзників "об’єднатися, щоб притягнути зловмисників до відповідальності" і пообіцяв у співпраці з партнерами надалі "збільшувати економічні витрати, посилювати біль Путіна та ще більше нарощувати економічну ізоляцію Росії"."
"Через хоробрість, витривалість та бойовий дух українського народу Росія вже не змогла досягти своїх початкових воєнних цілей. Росія хотіла захопити столицю України Київ і скинути демократично обрану владу. Але Київ досі стоїть, - підкреслив Байден. - А уряд досі працює. Ця боротьба далека від закінчення. Ця війна може продовжуватися довгий час. Але Сполучені Штати будуть продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною та українським народом у боротьбі за свободу".
Американський президент також повідомив, що США продовжать надавати військову допомогу Києву: "Минулої п’ятниці ми оголосили про мільйонне фінансування для закупівлі нового обладнання для України, новітніх дронів, ракетних систем із лазерним наведенням. Вчора я підписав ще один пакет, щоб надіслати більше систем Javelin, які запускаються з плеча і можуть знищувати танки та броньовики, - щоби продовжувати безперебійне забезпечення українських військовиків".
Байден додав, що не може "афішувати кожну складову безпекової допомоги, яку ми надаємо, тому що наші союзники та партнери постачають їх Україні через нас, але сучасне озброєння та боєприпаси надходять щодня".
Говорячи про учорашнє слухання у Комітеті Палати представників Конгресу США у справах збройних сил, Байден додав: "Як ви, можливо, бачили вчора по телебаченню, коли міністру оборони влаштував перехресний допит один із наших, як це сказати… конгресменів, питаючи «А що ви зробили?». Він так подивився на нього, і фактично сказав: «А що ви до біса думаєте ми зробили? Як ви думаєте, чому вони можуть воювати? Ми тренували їх і дали їм зброю, ось що відбувається»".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження для двох дочок президента Росії Володимира Путіна, дружину та доньку глави МЗС Росії Сергія Лаврова, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, найбільшу фінансову установу Росії "Сбербанк" і приватний банк "Альфа-Банк", основними акціонерами якого тривалий час вважалися люди, близькі до найближчого оточення Путіна.
В МЗС Росії свідчення про вбитих російськими солдатами мирних жителів називають "провокацією українських радикалів", а озброєння, які постачають країни Заходу Україні, заявили у Кремлі, "можуть розповзтись по всій Європі".
Скільки триватиме і чим може закінчитись війна Росії проти України? Оцінка Пентагону, експертів у США
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час слухань у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил заявив, що війна Росії в Україні може тривати роки й "стає більш нестабільною і можливість значного міжнародного конфлікту між провідними силами зростає, а не зменшується".
При цьому, відповідаючи на запитання про можливість стримати Росію від вторгнення в Україну, Міллі заявив, що для цього знадобилося би використання збройних сил США на території України. Останнє, за словами Міллі, створило би ризик збройного конфлікту США та Росії. "Я би цього звісно не рекомендував", - заявив Міллі і додав: "Не думаю, що Путіна можна було стримати".
Про те, які існують сценарії закінчення російської війни, розмірковує базований у Вашингтоні аналітичний центр "Атлантична рада". Автори матеріалу вважають, що існує чотири сценарії розвитку подій:
1) "заморожений конфлікт", наслідком якого є рецесія у Європі, спроби перевороту у Росії, де економіка у нищівному стані через санкції, в Україні - збереження контрольованого російськими силами сухопутного коридору між Кримом і Росією, а союзники по НАТО мають дві опції: натиснути на Зеленського і Путіна задля підписання перемир'я чи збільшення допомоги Києву із надією на перемогу України;
2) "подвійна холодна війна": мирні переговори між Києвом і Москвою триватимуть місяці, але деякі українські міста "перетворяться на друзки", Росія стає залежною від Китаю та азійських ринків, виникає нова холодна війна між США та одночасно Росією й Китаєм, виникає неформальний блок країн, що проистоять Заходу, відбувається деглобалізація і світовий економічний занепад;
3) "ядерний апокаліпсис": ескалація війни в Україні, використання Кремлем ядерної зброї неподалік українсько-польського кордону, що тягне за собою відповідь НАТО - і, як наслідок, початок Третьої світової війни із використанням ядерної зброї;
4) "чудовий новий світ": ядерний удар Росії по Україні, як і в попередньому сценарії, однак, його наслідками стає збільшення тиску на Путіна, який змушений "піти на пенсію писати мемуари на своїй дачі", Росія, яку очолюють представники нинішньої опозиції, а на Україну чекає статус позаблоковості.
"Єдине, що можна сказати упевнено про війну за Україну, це те, що всі існуючі визначеності - розбито", - пишуть в Атлантичній раді.
Видання Foreign Policy вважає, що війна може закінчитись 3 ситуаціями:
1) "тупик - ситуація, де програють усі": часткова поразка Путіна, під час якої він захопить Донецьку і Луганську області, й у відповідь на виведення російських військ Заходу потрібно буде поступово зняти санкції, укладене Зеленським перемир'я для уникнення подальшої загибелі цивільного населення призведе до "гарячішого", ніж інші, "замороженого конфлікту", але Україна з часом приєднається до ЄС, алк не до НАТО;
2) "шах і мат - Путін досягне своїх цілей": Росія перемагає Україну і встановлює свій "маріонетковий режим", російські війська жорстоко придушуватимуть українців, Москва і Пекін спробують замінити "монетарну гегемонію США", Європа розділиться у питанні засудження воєнних злочинів Кремля через залежність від російської нафти;
3) "вимушений мат: революція в Росії": внутрішній переворот і повстання політичної еліти й народу, наступник Путіна, ймовірно, буде з його "близького оточення".
Найбільш вірогідним сценарієм Foreign Policy вважає "часткову поразку", що зменшить кількість жертв в Україні, що приєднається до ЄС, поки Захід зніматиме із Кремля санкції у відповідь на деескалацію. У відповідь Росія отримає запевнення, що певні її економічні і безпекові інтереси будуть гарантовані.
Тим часом, журналісти BBC дають свою оцінку можливим сценаріям розвитку подій. "У воєнних питаннях, поки що все складається добре для України. [...] Росія не змогла увійти до столиці Києва, повалити уряд або захопити будь-яке велике місто, крім Херсона, на півдні. Росія знищила більше, ніж захопила. Це поганий результат дорогого второнення. Але разом з цим, прогнозувати наслідки зарано", - пишуть оглядачі й додають, що "доля пана Путіна, ймовірно, пов'язана із успіхом чи провалом його вторгнення". Через це "він може продожвити відправляти війська, зброю й важку техніку протягом довгого періоду".
Між тим, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, який був Верховним головнокомандуючим об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, розповів в ефірі CNN, що зараз російська армія, рухаючись із Харківщини та південних областей, намагається спробувати захопити "ключову зону" - місто Дніпро, щоб з усіх боків оточити українські сили й отримати контроль над східними областями. Кларк відзначив, що ЗСУ "зробили добру роботу, утримуючи російські сили на одному місці", але тепер РФ хоче здійснити маневри з оточення, і щоб утримати позиції, українцям потрібні "танки, мобільну артилерію, допомога з повітря". "Це війна, в якій ми не брали участі з часу вторгнення до Іраку", - сказав Кларк.
Днями радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що для України в цілому ситуація є оптимістичною, "у співвідношенні 55 на 45", і висловив припущення, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, й більше", зазначає УНІАН.
У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "єдиний спосіб не дати російській війні поширитись за межі України - це надати" Києву найпотужнішу можливу підтримку. "Максимум санкцій. Всю зброю. Політика "не провокування Путіна" зазнала невдачі протягом останніх років. Допоможіть нам стримати це зло зараз або ризикуйте тим, що Путін випробує пізніше Статтю 5", - написав український дипломат у Twitter, маючи на увазі положення про колективну безпеку НАТО.
Нещодавно прес-секратар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що однією з цілей "спецоперації", як у Москві називають війну в Україні, є "відновлення" територій так званих Л/ДНР "у межах їхніх кордонів з 2014", пише Москва24.
Водночас, напередодні під час спільної прес-конференції із Кулебою, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Путін припустився жахливої, жахливої, жахливої помилки у багатьох сенсах, але це починається з припущення, що чомусь Україна не існує як незалежна держава. Те, що українці показують щодня, це якраз протилежне. [...] Ми з Україною - тим чи іншим чином. У коротко-, середньо- чи довготривалій перспективі. Ми разом. Ми разом досягнемо успіху. Україна переможе".
У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", Atlantic Council, Foreign Policy, BBC, CNN, Москва24, УНІАН.
Нові санкції США та Великої Британії проти Росії
США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє "Радіо Свобода".
Білий дім заявив, що дві дочки президента Росії Володимира Путіна підпадають під фінансові санкції США, як і дружина та донька глави МЗС Росії Сергія Лаврова, колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
"Сбербанк", який є найбільшою фінансовою установою Росії, потрапив під санкції повного блокування, а також приватний банк "Альфа-Банк", основними акціонерами якого тривалий час вважалися люди, близькі до найближчого оточення Путіна.
Санкції також передбачають заборону на нові інвестиції в Росію.
"Я чітко дав зрозуміти, що Росія заплатить сувору й негайну ціну за свої звірства в Бучі. Сьогодні разом із нашими союзниками та партнерами ми оголошуємо новий раунд руйнівних санкцій", - відзначив сьогодні президент США Джо Байден.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розслідувати звірства Росії поблизу Києва, а РФ має бути піддана "новим болісним санкціям".
Уряд України також закликає Захід до надання Києву озброєнь та припинення торгівлі з Росією.
"Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - заявив напереодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, звертаючись до Німеччини та інших країн ЄС.
Очікується, що Європейський Союз зробить подібну заяву 7 квітня.
5 квітня у Білому домі анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Пакет, ухвалений у координації з «Групою семи» та Євросоюзом, передбачає санкційні заходи, «які завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову та технологічну ізоляцію».
Напередодні радник із національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що цього тижня Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії. За його словами, також у найближчі дні США оголосять про додаткову військову допомогу Україні.
Сьогодні ж у Великій Британії заявили про запровадження нових санкцій проти російських банків, вугілля, нафти та інших стратегічних індустрій, "які фінансують війну Путіна".
"Ми не дозволимо, щоб жахливі злочини Росії лишились непоміченими та непокараними. Україна має перемогти", - заявив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
Як відомо, у МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидаючи звинувачення на адресу Москви.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times.
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