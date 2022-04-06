У Пентагоні оцінили кількість російських військ в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час слухань у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил заявив, що війна Росії в Україні може тривати роки й "стає більш нестабільною і можливість значного міжнародного конфлікту між провідними силами зростає, а не зменшується".

При цьому, відповідаючи на запитання про можливість стримати Росію від вторгнення в Україну, Міллі заявив, що для цього знадобилося би використання збройних сил США на території України. Останнє, за словами Міллі, створило би ризик збройного конфлікту США та Росії. "Я би цього звісно не рекомендував", - заявив Міллі і додав: "Не думаю, що Путіна можна було стримати".

Про те, які існують сценарії закінчення російської війни, розмірковує базований у Вашингтоні аналітичний центр "Атлантична рада". Автори матеріалу вважають, що існує чотири сценарії розвитку подій:

1) "заморожений конфлікт", наслідком якого є рецесія у Європі, спроби перевороту у Росії, де економіка у нищівному стані через санкції, в Україні - збереження контрольованого російськими силами сухопутного коридору між Кримом і Росією, а союзники по НАТО мають дві опції: натиснути на Зеленського і Путіна задля підписання перемир'я чи збільшення допомоги Києву із надією на перемогу України;

2) "подвійна холодна війна": мирні переговори між Києвом і Москвою триватимуть місяці, але деякі українські міста "перетворяться на друзки", Росія стає залежною від Китаю та азійських ринків, виникає нова холодна війна між США та одночасно Росією й Китаєм, виникає неформальний блок країн, що проистоять Заходу, відбувається деглобалізація і світовий економічний занепад;

3) "ядерний апокаліпсис": ескалація війни в Україні, використання Кремлем ядерної зброї неподалік українсько-польського кордону, що тягне за собою відповідь НАТО - і, як наслідок, початок Третьої світової війни із використанням ядерної зброї;

4) "чудовий новий світ": ядерний удар Росії по Україні, як і в попередньому сценарії, однак, його наслідками стає збільшення тиску на Путіна, який змушений "піти на пенсію писати мемуари на своїй дачі", Росія, яку очолюють представники нинішньої опозиції, а на Україну чекає статус позаблоковості.

"Єдине, що можна сказати упевнено про війну за Україну, це те, що всі існуючі визначеності - розбито", - пишуть в Атлантичній раді.

Видання Foreign Policy вважає, що війна може закінчитись 3 ситуаціями:

1) "тупик - ситуація, де програють усі": часткова поразка Путіна, під час якої він захопить Донецьку і Луганську області, й у відповідь на виведення російських військ Заходу потрібно буде поступово зняти санкції, укладене Зеленським перемир'я для уникнення подальшої загибелі цивільного населення призведе до "гарячішого", ніж інші, "замороженого конфлікту", але Україна з часом приєднається до ЄС, алк не до НАТО;

2) "шах і мат - Путін досягне своїх цілей": Росія перемагає Україну і встановлює свій "маріонетковий режим", російські війська жорстоко придушуватимуть українців, Москва і Пекін спробують замінити "монетарну гегемонію США", Європа розділиться у питанні засудження воєнних злочинів Кремля через залежність від російської нафти;

3) "вимушений мат: революція в Росії": внутрішній переворот і повстання політичної еліти й народу, наступник Путіна, ймовірно, буде з його "близького оточення".

Найбільш вірогідним сценарієм Foreign Policy вважає "часткову поразку", що зменшить кількість жертв в Україні, що приєднається до ЄС, поки Захід зніматиме із Кремля санкції у відповідь на деескалацію. У відповідь Росія отримає запевнення, що певні її економічні і безпекові інтереси будуть гарантовані.

Тим часом, журналісти BBC дають свою оцінку можливим сценаріям розвитку подій. "У воєнних питаннях, поки що все складається добре для України. [...] Росія не змогла увійти до столиці Києва, повалити уряд або захопити будь-яке велике місто, крім Херсона, на півдні. Росія знищила більше, ніж захопила. Це поганий результат дорогого второнення. Але разом з цим, прогнозувати наслідки зарано", - пишуть оглядачі й додають, що "доля пана Путіна, ймовірно, пов'язана із успіхом чи провалом його вторгнення". Через це "він може продожвити відправляти війська, зброю й важку техніку протягом довгого періоду".

Між тим, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, який був Верховним головнокомандуючим об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, розповів в ефірі CNN, що зараз російська армія, рухаючись із Харківщини та південних областей, намагається спробувати захопити "ключову зону" - місто Дніпро, щоб з усіх боків оточити українські сили й отримати контроль над східними областями. Кларк відзначив, що ЗСУ "зробили добру роботу, утримуючи російські сили на одному місці", але тепер РФ хоче здійснити маневри з оточення, і щоб утримати позиції, українцям потрібні "танки, мобільну артилерію, допомога з повітря". "Це війна, в якій ми не брали участі з часу вторгнення до Іраку", - сказав Кларк.

Днями радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що для України в цілому ситуація є оптимістичною, "у співвідношенні 55 на 45", і висловив припущення, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, й більше", зазначає УНІАН.

У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "єдиний спосіб не дати російській війні поширитись за межі України - це надати" Києву найпотужнішу можливу підтримку. "Максимум санкцій. Всю зброю. Політика "не провокування Путіна" зазнала невдачі протягом останніх років. Допоможіть нам стримати це зло зараз або ризикуйте тим, що Путін випробує пізніше Статтю 5", - написав український дипломат у Twitter, маючи на увазі положення про колективну безпеку НАТО.

Нещодавно прес-секратар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що однією з цілей "спецоперації", як у Москві називають війну в Україні, є "відновлення" територій так званих Л/ДНР "у межах їхніх кордонів з 2014", пише Москва24.

Водночас, напередодні під час спільної прес-конференції із Кулебою, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Путін припустився жахливої, жахливої, жахливої помилки у багатьох сенсах, але це починається з припущення, що чомусь Україна не існує як незалежна держава. Те, що українці показують щодня, це якраз протилежне. [...] Ми з Україною - тим чи іншим чином. У коротко-, середньо- чи довготривалій перспективі. Ми разом. Ми разом досягнемо успіху. Україна переможе".

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", Atlantic Council, Foreign Policy, BBC, CNN, Москва24, УНІАН.