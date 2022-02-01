Експерти вагаються з оцінками оголошення "малого альянсу" України, Польщі та Великої Британії і очікують на офіційні дані

Чи передбачає оголошений у Києві альянс із Польщею та Великою Британією безпекові гарантії Україні з боку країн-членів НАТО? Це питання провідне для міжнародних оглядачів, експертів, які коментують оголошення. Поки це питання лишається без відповіді з боку сторін альянсу.

"Хотілося би дізнатись деталі", - твітує сьогодні колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Угода між Великою Британією-Україною-Польщею, оголошення якої очікується, імовірно є рішенням спрямованим на співпрацю подібним до Веймарського (Франція-Німеччина-Польща), Люблінського (Литва-Польща-Україна) "трикутників" радше ніж формальним альянсом. Між тим, я чекатиму подробиць", - пише колишній координатор санкцій у Держдепі США Даніел Фрід, нині експерт дослідницького центру Atlantic Council.

"... не можу уявити, щоб Польща або Велика Британія ризикували своїми військовими у разі вторгнення Росії", - твітує американський політолог Ян Бреммер.

У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує створити новий "малий альянс" із Польщею та Великою Британією. Про це повідомляє "Радіо Свобода". Офіційно про створення нового формату буде заявлено пізніше.

Кулеба, як видається, вказав на безпековий та економічний вимір альянсу.

"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні", – пояснив міністр.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", – також сказав голова МЗС.

Даніель Шеліговський, дослідник Польського інституту міжнародних справ наголошує, що майбутній альянс не буде оборонним.

"Зверніть увагу, що це не буде оборонним пактом, як про це повідомляють деякі західні ЗМІ. "Стратегія малих альянсів" це ярлик під яким Україна розвиває багатосторонню співпрацю (включно із Люблінським трикутником", - твітує Шеліговський.

Між тим для частини оглядачів саме можливий безпековий аспект альянсу є найважливішим.

"Це звучить як членство у НАТО без членства, але залежатиме від присутності еквіваленту статті 5-ї [НАТО]. Небезпечно", - твітує оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

"Не переконаний, що безпекові гарантії будуть такими ж залізними як НАТО", - пише онлайн дослідник британського аналітичного центру RUSI Семюель Рамані, - "У підготовці фінального документу необхідно дуже багато ретельно продумати.

Як вказує "Радіо Свобода", президент України Володимир Зеленський анонсував «новий формат політичної співпраці між Україною, Британією та Польщею» під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".