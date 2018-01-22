Україна продовжує у Лондоні судові битви за мільярди

Апеляційний суд у Лондоні розпочинає у понеділок 22 січня слухання справи про суперечку України з Росією за тримільярдний борг, який 2013 року за кілька місяців до втечі у Росію взяв уряд Віктора Януковича.

Москва через англійський суд домагається від Києва повернення $3 млрд., а також накопичених з грудня 2015 р. відсотків на цю суму, що можуть сягати сотень мільйонів.

Росія відмовилася приєднатися до угоди українського міністерства фінансів з більшістю міжнародних кредиторів про реструктуризацію близько $15 млрд. боргів, що була досягнена у листопаді 2015 року.

Особливість “боргу Януковича” у тому, що Москва називає його суверенним боргом України, але гроші були надані не в результаті міждержавного договору, а у вигляді придбання Росією випущених українським урядом на ринок цінних паперів - “євробондів”.

На судових слуханнях навесні 2017 року у Лондоні українська сторона доводила, що уряд Януковича не мав права таким чином брати російські гроші, і що умови оборудки були несправедливими, та нав’язаними під тиском.

Правники від імені України також говорили, що, окупувавши Крим та ініціювавши війну на Донбасі, Росія завдала економічних втрат і зашкодила платоспроможності України.

Але суд у Лондоні у березні 2017 року задовольнив вимогу російської сторони про пришвидшене рішення у справі, погодившись, що українська сторона “не надала достатньо переконливих аргументів” на свою користь.

Виконання рішення лондонського суду щодо “боргу Януковича” призупинене на час розгляду української апеляції.

Зараз передбачають, що слухання справи в апеляційному суді триватиме близько тижня, а рішення за його результатами може бути оголошене можливо упродовж шести місяців.

Приватбанк

Тим часом Український уряд змагається в лондонському суді за іншу багатомільярдну суму, домагаючись від колишніх власників націоналізованого Приватбанку, мільярдерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, відшкодувати багатомільярдні втрати того банку, які був змушений покривати уряд.

19 грудня лондонський суд заморозив світові статки Коломойського і Боголюбова на суму $2.5 млрд.

Правники двох олігархів доводять, що справа проти них політично вмотивована і кажуть, що підприємці не хочуть розкривати деталі про свої володіння в Україні, а також в Росії, побоюючись, що влада на чолі з президентом Порошенком та російський уряд використає ту інформацію для тиску на них.

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