У Держдепі Україну назвали частиною Заходу

Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів

Україна та Грузія є частиною Заходу. Про це помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив у ході виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation, який називають одним із джерел експертизи Адміністрації США за багатьома напрямками політики.

У ході промови Мітчелл окреслив стратегію Адміністрації Дональда Трампа щодо Європи.

"Ми маємо сприймати Захід, як спільноту демократичних країн, які об'єднані історією, культурою та спільними жертвами. Деякі його члени це старі демократії, а деякі - ні. Деякі є членами ЄС, чи НАТО, а інші - ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж - мають вразливу позицію. Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів. Британія залишиться у серці Заходу і після Брекзіту. Суть у тому, що необхіден об'єднавчий принцип, а не лише інституції. Інституції це засіб, а не мета", - заявив Мітчелл.

У травні Мітчелл відвідав Україну із офіційним візитом.

Мітчелл також звернув увагу на підтримку Америкою створення незалежного антикорупційного суду в Україні

У ході промови Мітчелл наголосив, що США будуть посилювати санкції щодо Росії у відповідь на її агресію доки президент Росії Путін не обере інший шлях.

Мітчелл також звернув увагу на підтримку Америкою створення незалежного антикорупційного суду в Україні в одному ряду із підтримкою реформ в Україні з боку США та продажу офіційному Києву летальних американських озброєнь.

Мітчелл також наголосив, що Китай та Росія націлені на розкол США.

Дивіться також: Як колишня харків’янка стала 'законодавцем моди' для собак