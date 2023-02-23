Актуально
- Голос Америки
Українці матимуть значний успіх, коли розпочнуть контрнаступ, переконана заступниця держсекретаря США Нуланд
Українські війська не тільки вдало стримують наступ росіян, але і планують власний наступ та будуть успішними у цьому, зокрема завдяки підтримці Сполучених Штатів. Таку впевненість висловила сьогодні під час відео інтерв'ю для The Washington Post заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
За словами Нуланд, росіяни втрачають, за деякими оцінками, 1000 молодих чоловіків щотижня у селах довкола Бахмута і Соледара. “І ви бачите як, наприклад, Пригожин [Євген Пригожин, керівник "Групи Вагнера", який перебуває під санкціями США] скаржиться, що Путін не дає достатньо боєприпасів, амуніції, що вони залишають мертвих росіян на полі бою. Тож українці зараз мужньо борються, щоб стримати наступ.
Але, як ви знаєте, вони планують і власний наступ. І ми віримо, що за нашої підтримки вони можуть і досягнуть значних успіхів, коли він розпочнеться”, - каже високопосадовиця.
“Великий наступ, про який всі говорять, вже розпочався, але він не надто послідовний, і навряд чи буде ефективним”, - сказав напередодні заступник міністра оборони США Колін Кол у ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки.
Колін Кол вказав, на те, що Кремль не зважає на втрати серед російських військових, намагаючись досягнути успіхів на полі бою в Україні: “Що росіяни роблять – вони просто кидають тіла на проблему. Я називаю це «бахмутизацією» конфлікту, коли вони кидають сотні життів щодня, щоб отримати певні додаткові здобутки, які не є стратегічно важливими… Я не бачу, як росіяни можуть досягнути масштабних наступальних успіхів у найближчі місяці”.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Вікторія Нуланд виcловила упевненість, у тому, що Захід не має довіряти ні президенту Росії Володимиру Путіну, ані іншим російським лідерам після війни, а натомість має допомогти Україні збудувати таку армію, яка не допустить повторного вторгнення.
Всі новини дня
- Голос Америки
США виділяють 7 мільйонів доларів на допомогу Україні у захисті її культурної спадщини – Держдеп
Державний департамент США оголосив, що на захист «культурної ідентичності та спадщини України», які перебувають «під постійною загрозою та нападами з боку російських військ», буде виділено 7 мільйонів доларів.
Про це на прес-конференції у Державному департаменті США оголосив речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.
«Цього тижня виповнюється рік з моменту жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна Росії спрямована не тільки на захоплення території України і позбавлення її суверенітету, а також для викорінення національної ідентичності та культури. Ця ініціатива підтримує зусилля України щодо захисту та відновлення збитків, завданих українським об’єктам культурної спадщини та колекціям після невпинних нападів Росії на всю Україну», – сказав Нед Прайс.
За його словами, Ініціативу щодо захисту культурної спадщини в Україні очолює Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту, яке співпрацюватиме з посольством США в Києві, Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами.
Як наголосив речник Державного департаменту, Ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам культурної спадщини та колекціям, які «безпосередньо постраждали від російської війни» та доповнить ширші глобальні зусилля зі збереження та захисту культурної спадщини України.
У заяві на сайті Державного департаменту мовиться, що гроші виділяються на підтримку документування пошкоджених об’єктів і колекцій для притягнення до відповідальності, захисту від пошкоджень і крадіжок, аварійну стабілізацію пошкоджених об’єктів, розробку та впровадження планів щодо збереження та реставрації, спеціальне навчання та інші дії.
За словами Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, станом на середину лютого, в Україні нараховується 1200 об’єктів культурної спадщини, які зруйновані або частково пошкоджені. Він сказав, що 500 об’єктів є безпосередньо пам’ятками культури і історії.
В інтерв'ю українським ЗМІ Ткаченко сказав, що багато з них втрачено повністю, наприклад, Маріупольський театр, а деякі пошкоджені, як музей Сковороди на Полтавщині.
За словами українського міністра, точного обчислення збитків не немає, але Міністерство оцінює їх в межах 3-5 мільярдів доларів.
Згідно з даними ЮНЕСКО, культурної, освітньої та наукової агенції ООН, після російського вторгнення 24 лютого минулого року було пошкоджено понад 240 об’єктів української спадщини.
Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек.
Експерти вважають, що справжня кількість пошкоджених об'єктів може перевищувати 1000, мовиться у звіті ООН, присвяченому річниці російського вторгнення.
- Голос Америки
Не заспокоїмося до перемоги та відбудови України - Рада ЄС
Європейський Союз не заспокоїться, поки Україна не переможе, поки не буде відновлена її територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і поки не буде встановлене правосуддя. Про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Український народ продемонстрував неймовірну силу в захисті своєї Батьківщини та основних принципів міжнародного права проти російської агресії. Він показав рішучість у захисті демократії та свободи, стійкість перед труднощами та гідність, коли зіткнувся зі злочинами Росії", - йдеться в заяві.
В ЄС наголосили: український народ показав світові, що майбутнє України вирішуватимуть самі українці. Російську агресію посадовці ЄС назвали злочином проти миру, що порушує статут ООН, принципи ООН та цінності людства.
"Ми не можемо і не повинні залишатися пасивними перед такими злочинами. Росія систематично цілилася в мирне населення, руйнувала міста та атакувала українську ідентичність", - йдеться в заяві. У ЄС переконують, що сповнені рішучості притягнути до відповідальності всіх винних за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв’язку з російською війною проти України.
Крім того, в ЄС зазначили, що Росія використовує як зброю продовольство, енергетику, створює безвідповідальні ядерні загрози та поширює брехню про війну.
Європейський Союз запевнив, що продовжить підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому аспектах, зокрема шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. "Ми також підтримуватимемо реконструкцію України, для чого будемо намагатися використовувати заморожені та знерухомлені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародних законів. Ми посилимо колективний тиск на Росію, щоб покласти край її агресії. Задля цього ми ухвалимо десятий пакет санкцій, і будемо вживати заходів проти тих, хто намагатиметься обійти обмеження ЄС,"- зазначено в заяві.
В ЄС також наголосили, що підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського. "Разом із нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про перемогу України, дотримання міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, відбудову України та здійснення правосуддя. До того дня ми не заспокоїмося», – наголошується у заяві.
Дивіться також:
Блінкен розповів, у який момент США побоювалися використання ядерної зброї Росією
Напередодні річниці російського широкомасштабного вторгнення в Україну, державний секретар США Ентоні Блінкен дав велике інтерв'ю впливовому американському часопису Atlantic, у якому він пригадав деякі з ключових моментів останнього року війни та подій, які передували російській агресії.
У 45-хвилинній розмові він розповів про те, як президент США Джо Байден попросив його поділитися розвідувальною інформацією з президентом Володимиром Зеленським, про те, як йшла підготовка до можливого вторгнення, та про те, коли був момент, в який США найбільше були занепокоєні можливістю використання ядерної зброї з боку Росії.
США були здивовані та вражені тим, як українці та українське керівництво зуміло протистояти значно більшим російським силам, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
У розмові з редактором часопису Atlantic, Джерфрі Ґолберґом, шеф американської дипломатії сказав, що США з жовтня 2022 року попереджали українську владу про підготовку російської агресії та допомагали до неї підготуватися.
Про підготовку до вторгнення
Блінкен розповів про те, як президент Джо Байден попросив його розповісти президенту Володимиру Зеленському, що може чекати на Україну у найближчі місяці.
«У мене був майже сюрреалістичний досвід, коли мене попросили сказати йому на полях зустрічі на вищому рівні в Європі ще в жовтні, що ми вважали, що найближчими місяцями в його країну буде вторгнення. У мене була розвідувальна інформація, якою я поділився з ним, і ми сиділи, наодинці в маленькій кімнаті, майже, ви знаєте, можливо, за півметри один від одного, і я поділився з ним цією інформацією. Він сприйняв це дуже спокійно, дуже серйозно, запросив кількох своїх радників, щоб ми могли обговорити це з ними, і я думаю, що з того моменту він усвідомлював цю перспективу, що наближалася, і, як я вже сказав, виконав багато роботи», – сказав Блінкен.
Блінкен розповів, як США займалися підготовкою України до небезпеки, що на неї насувалася. З початку осені президент США Джо Байден в рамках своїх повноважень почав надсилати в Україну оборонну зброю, зокрема "стінгери" та "джавеліни", які виявилися дуже корисними при обороні Києва, сказав Блінкен.
Він додав, що українська влада не повідомляла публічно про свої дії, бо президент України Володимир Зеленський був занепокоєний тим, що відкрита підготовка може підірвати економічну стабільність у країні.
«Можливо, частково через це люди були здивовані тим, наскільки добре українці впоралися зі вторгненням. Але сказавши це, я маю сказати, ми були в захваті від їхньої мужності, стійкості, їхньої сили та ефективності, я думаю, що вони в певному сенсі вийшли за межі того, що ми могли очікувати», – сказав Блінкен.
Говорячи про інформацію, якою він поділився з українським керівництвом, Блінкен назвав її «унікальною», бо США розкрили свої розвідувальні таємниці, намагаючись допомогти Україні.
«Всі бачили скупчення російських військ вздовж українських кордонів, це не було таємницею: українці це бачили, ми це бачили, європейці це бачили. Але тільки ми володіли унікальною ексклюзивною інформацією про те, що росіяни насправді думали і планували зробити з цими військами, – сказав Блінкен. – Тож дуже прямо я виклав ту інформацію, яку ми мали».
Одночасно, каже Блінкен, США намагалися дипломатичними шляхами працювати з Росією, щоб відвернути загрозу від України.
«Ми вели інтенсивну дипломатичну роботу з Росією, щоб спробувати запобігти цьому, як безпосередньо через НАТО, так і через ОБСЄ, тому що, звичайно, найбільше ми хотіли спробувати зупинити це. Але, на жаль, цілі Росії та цілі Путіна стали кристально ясними, мова ніколи не йшла про розширення НАТО, не йшлося про якусь загрозу безпеці. Це все було про бачення Путіна, що Україна не повинна бути незалежною державою, що її потрібно поглинути назад у рамки Росії», – сказав Блінкен виданню.
Про ядерну загрозу
У розмові з Atlantic він також пригадав момент, коли США були особливо занепокоєні можливістю Росії використати ядерну зброю.
«Коли минулої весни українці пішли в контрнаступ і мали дуже значний успіх, було певне занепокоєння, що Путін може відреагувати більш ірраціонально. І з Москви пролунали слова, які припускали, що він розглядає використання тактичної зброї. Тож це викликало занепокоєння. Але в цьому випадку я не тільки спілкувався з ним прямо, зі своїм колегою паном Лавровим. Цим займалися й інші. Ми закликали, і я думаю, успішно, інші країни, які можуть мати трохи більше впливу на Росію в ці дні, як-от Китай, чи Індія, напряму звернутися до нього і повідомити про їхнє абсолютне несприйняття будь-якого використання ядерної зброї. І ми знаємо, що це мало певний ефект», – сказав Блінкен.
Ескалації не хоче сам Путін, бо йому б довелося захищатися від НАТО, коли його сил не вистачає на Україну
Відповідаючи на запитання про можливу ескалацію, Блінкен сказав, що «остання річ, якої би хотів Путін, це змусити НАТО захищатися», бо НАТО не збиралося і не збирається на нього нападати.
«Ми всі знаємо, як важко йому зараз в Україні. В Україні зосереджено понад 80 відсотків його сухопутних сил. І, насправді, за майже спотвореною логікою, оскільки він помилково стурбований тим, що НАТО становить загрозу для Росії, він має тримати деякі речі в резерві, щоб не виник конфлікт, який він створить з НАТО, тож я думаю, що це і є найбільший стримуючий фактор проти ескалації», – каже Блінкен.
Говорячи про постачання зброї пізніше, Блінкен сказав, що його не дивує те, що українська влада просить більше зброї та швидших поставок, бо на місці президента Зеленського, він би робив те саме. Він наголосив, що кожний новий вид зброї, який постачається Україні, вимагає не лише підготовки військових для її використання, але і можливостей для ремонту, а також введення її до існуючої стратегії, щоб вона стала найбільш ефективною.
Блінкен наголосив, що США дбають не лише про найбільш ефективне використання зброї зараз, у нинішній війні з Росією, але і в майбутньому, щоб Україна змогла себе захистити у тривалій перспективі.
- Голос Америки
Пентагон: передача Україні Abrams - питання "менш ніж півтора року", а надати танки Leopard можна "в більш доцільні терміни"
Відправлення американських танків M1 Abrams Україні - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш ніж двох років, менш ніж півтора року". Про це міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут заявила журналістам групи Defense Writers.
За її словами, Пентагон все ще розглядає різні варіанти того, які саме танки надіслати Україні. Точні часові рамки "все ще не визначені", розповіла вона, додавши, що існують деякі варіанти, які дозволять танкам потрапити до України "до кінця року", але також необхідно врахувати потреби в транспортних засобах для евакуації, боєприпасах, навчанні.
"Ми розглядаємо варіанти... у них є плюси і мінуси, - сказала Вормут. - Деякі [варіанти], імовірно, дозволили б доставити танки українцям швидше, але вони могли б порушити відносини з важливими союзниками та партнерами… Ми шукаємо найшвидший спосіб".
"Можна виробляти танки [для України] з нуля, наприклад, як ми робимо для поляків. Є країни, яким ми вже продавали танки", - додала вона.
Раніше Голос Америки повідомляв, що танки Abrams, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають спеціальну "уранову броню", а танки із такою бронею не експортуються навіть до найближчих союзників США. Через це Білому дому ймовірно або доведеться переконати інші країни передати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М1".
Тим часом ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки заступник міністра оборони США Колін Кол повідомив, що навчання українських військових на танках Leopard стартувало, а на танках Abrams - ще не почалось.
"Що стосується підготовки на M1 Abrams, навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Leopard стартувало. Насправді саме танки Leopard – це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни, - пояснив Кол. - Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker".
Тим часом нині стало відомо, що Фінляндія відправить до України три танки німецького виробництва Leopard 2, а Швеція оголосила, що також відкрита до ідеї надання Україні Leopard 2 зі своїх запасів. Напередодні також в іспанському уряді повідомили, що там теж ремонтують шість Leopard 2 для передання Україні.
А тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю Reuters.
При цьому, як вказує The Washington Post, українські військовики можуть не отримати всю обіцяну техніку для підтримки контрнаступу в найближчі місяці.
Зараз понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться на військових арсеналах по всій Європі, пише видання. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку, кажуть німецькі посадовці.
Зокрема, Греція, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard, відмовилася передавати їх Києву, Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6, Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.
У Reuters нарахували, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" постачань від коаліції з 12 країн.
Натомість Німеччина, Данія та Нідерланди раніше оголосили, що відремонтують для України понад сотню старіших танків Leopard 1. Перший з них не прибуде раніше літа, сказав Пісторіус.
Форум