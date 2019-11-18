Україна повернула захоплені Росією кораблі і далі домагатиметься відшкодування через трибунал

Представниця України у низці міжнародних судових процесів проти Росії наголосила, що повернення захоплених біля Керченської протоки українських кораблів не знімає українських претензій до Москви.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що цього тижня відбудуться слухання міжнародного трибуналу за позовом України щодо захоплення Росією у листопаді 2018 року трьох українських кораблів і 24 військових моряків.

Олена Зеркаль навела приклад судової суперечки Нідерландів проти Росії, що завершилася звільненням затриманого росіянами судна та екіпажу, а також рішенням, щоб Москва сплатила компенсацію.

“Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права”, - написала Олена Зеркаль у Facebook.

Два українські військові катери і буксирне судно рухалися з Одеси до Маріуполя, українського міста на Азовському морі, але російські військові обстріляли їх на підході до Керченської протоки і захопили.

Росія, яка окупувала Крим і оголосила води довкола півострова своїми, звинуватила українську сторону у порушенні російських кордонів, хоча міжнародні закони дають право суднам проходити через Керченську протоку з Чорного до Азовського моря.

У квітні 2019 року Україна подала позов на Росію до Міжнародного трибуналу з морського права, звинувативши Москву у порушенні морської конвенції.

25 травня 2019 року трибунал зобов’язав Росію повернути Україні полонених моряків та кораблі.

Москва відмовилася негайно виконувати рішення трибуналу, але українські моряки були включені в обмін в’язнями між Україною та Росією і повернулися додому після багатомісячного ув’язнення 7 вересня 2019 р.

Обмін в’язнями та повернення Україні кораблів розглядають також як кроки перед запланованою на початок грудня зустріччю керівників України, Росії, Німеччини та Франції для обговорення шляхів досягнення миру на Донбасі.

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