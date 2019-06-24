Делегації парламентарів з 46-ти країн Ради Європи у понеділок вирішують, чи відновлювати право голосу представників Росії, якого її позбавили у відповідь на анексію Криму 2014 року.

Росія у відповідь бойкотувала засідання Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, а з 2017 року не платила членські внески.

...Група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція.

Рада Європи була створена після Другої світової війни для захисту прав людини, демократії та принципів верховенства закону і зараз об’єднує 47 держав, 28 з яких є членами Європейського Союзу.

Сполучені Штати Америки мають статус спостерігача.

Очікують, що ПАРЄ підтримає узгоджену раніше міністрами закордонних справ резолюцію, яка означатиме, що вже у середу російська делегація зможе брати участь у виборах нового генерального секретаря.

Україна заявила, що такий крок ставить під сумнів сенс існування Ради Європи, організації, створеної для захисту прав людини, демократії та верховенства закону, оскільки Росія поверне свій статус, не виконавши жодних вимог.

На небажаності поступок Росії у Раді Європи зокрема наголошував український президент Володимир Зеленський під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Але Макрон виправдовував потребу відновлення прав російської делегації у ПАРЄ бажанням уникнути повного виключення Росії з організації, до якої вона долучилася 1996 року.

Україна вступила до Ради Європи на рік раніше - 1995.​

Прихильники компромісу з Москвою кажуть, що членство Росії у Раді Європи створює умови для діалогу і й критики, а також дає можливість використовувати Європейський суд з прав людини для тиску на російський уряд.

Згідно з неофіційними джерелами позицію Франції, яка зараз головує в організації, підтримують також делегації Німеччини та деяких інших країн, а проти виступають країни Балтії, Грузія та інші країни можливо з Великою Британією.

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