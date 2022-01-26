Американські винищувачі F-15 братимуть участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії

Шість американських винищувачів F-15 у середу прибули на авіабазу в Естонії, де вони пробудуть півтора тижні у рамках зміцнення східного флангу НАТО на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.

У понеділок Альянс заявив, що приведе свої сили у бойову готовність та направить додаткові кораблі та винищувачі до Східної Європи. Росія засудила ці рішення, назвавши їх "істерією".

Про розгортання американських винищувачів в Естонії у понеділок оголошено не було.

"Шість винищувачів буде розгорнуто до кінця наступного тижня", – повідомив представник авіабази Амарі в Естонії.

F-15 посилять місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, заявило Авіаційне командування НАТО.

Естонія, Латвія та Литва не використовують винищувачі та покладаються на допомогу НАТО для захисту свого повітряного простору.

Раніше Альянс оголосив, що Данія в четвер відправить чотири винищувачі F-16 на литовську авіабазу в Шяуляї.

Напруженість у регіоні загострилася після того, як Росія зосередила близько 100 000 військовослужбовців поблизу кордонів України.

Як повідомляється, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що рішення надіслати додаткові сили на східний фланг НАТО свідчить про те, що Альянс використовує мову загроз і воєнного тиску.

Росія заперечує плани вторгнення в Україну.

За словами представника Росії в ОБСЄ Лукашевича, "НАТО навмисне підтримують «гарячі голови» у Києві, які виступають за військове вирішення конфлікту на сході України під гаслами протистояння уявній "російській агресії".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, ИНТЕРФАКС.