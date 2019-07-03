Голова британської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Роджер Ґейл закликав Україну не залишати організацію у відповідь на повернення в неї представників Росії.

Російська делегація була позбавлена права голосу в ПАРЄ після захоплення Криму 2014 року і бойкотувала засідання, але минулого тижня більшість представників 47 країн в асамблеї проголосували за відновлення права голосу росіянам.

Моя порада, як великого друга України, полягає у тому, щоб залишатися в організації і відстоювати свої принципи. Не опускайтеся до рівня Російської Федерації

Роджер Ґейл, депутат британського парламенту від урядової Консервативної партії, засудив рішення щодо Росії, назвавши його "зрадою принципів у відповідь на шантаж".

“Я нажаханий тим, як повелися дехто з моїх колег у Парламентській асамблеї. Я вважаю, що вони підірвали довіру до ПАРЄ. Я побоююся, що вони і всі ми ще пожалкуємо через це. Я припускаю, що і зараз дехто, повернувшись додому, розмірковує, чи правильно вони вчинили. Відповідь на це - ні. Вони вчинили неправильно”, - сказав він в інтерв'ю “Голосу Америки” в Лондоні.

Проте британський політик назвав “великою помилкою” пропозиції призупинити участь України тій організації на знак протесту проти відмови від покарання Росії.

Українські парламентарі заявили на сесії ПАРЄ у Страсбурзі, що вони не хочуть сидіти в одній залі з російськими представниками в той час, як Москва порушує міжнародні закони і права людини на фактично контрольованих Москвою частинах української території.

Окреме обурення викликає відмова Росії звільнити українських громадян утримуваних в російських в’язницях, зокрема 24 моряків захоплених понад півроку тому поблизу Керченської протоки.

“Нам треба залишатися там і боротися за те, в що дехто з нас і далі вірить. Ми віримо в права людини. Нам треба і далі порушувати питання щодо розслідування справи MН-17, отруєння Скрипалів”, - доводив Роджер Ґейл.

Він сказав: “Якщо і є хоч якась користь від перебування там Російської Федерації, а я, очевидно, не бачу користі, то це те, що ми будемо мати на місці їхніх представників, які будуть відкритими до запитань”.

Твердження, що росіяни можуть втратити доступ до Європейського суду з прав людини - нісенітниця, бо вони фактично вже зараз не мають до нього доступу.

Роджер Ґейл наголосив, що йому нічого не відомо стосовно припущень про закулісні домовленості з Росією, згідно з якими Москва буцімто обіцяла відпустити полонених українських моряків у відповідь на поновлення її прав Раді Європи.

Депутат висловив думку, що делегати Франції одностайно з парламентарями Німеччини та деяких інших країн голосували заради грошей, щоб отримати затримані Росією багатомільйонні сплати у бюджет Ради Європи.

Росія 2 липня зробила членський внесок - €33 млн. за поточний рік, але ще має сплатити заборгованість за 2017 і за 2018 роки.

“Я вважаю, що делегації деяких країн, ви згадали Німеччину та Францію, голосували за свої національні інтереси. У випадку Німеччини - газопровід Північний потік 2. У випадку партії Макрона “Вперед” - це інтереси у знятті санкцій, щоб знову продавати французькі товари Росії. І це, напевне, найбільші чинники. Це не має нічого спільного з принципами і з правами людини, нічого спільного з умовами життя людей в Росії. Твердження, що росіяни можуть втратити доступ до Європейського суду з прав людини - нісенітниця, бо вони фактично вже зараз не мають до нього доступу”, - вважає Роджер Ґейл.

На тлі повідомлень, що Україна офіційно скасовує запрошення для представників ПАРЄ спостерігати цього місяця за достроковими виборами Верховної Ради, британський політик сказав, що він отримав у Страсбурзі запевнення, що серед тих спостерігачів не мало б бути представників Росії.

“Моя порада, як великого друга України, полягає у тому, щоб залишатися організації і відстоювати свої принципи. Не опускайтеся до рівня Російської Федерації. Залишайтеся в комітетах, як би не важко було сидіти поруч з людьми, які на ваша думку не повинні там бути. Нам треба пересилити себе і боротися. Я хотів би, щоб Україна, Грузія, Молдова, країни Балтії і всі, хто голосували разом, залишалися і захищали права людини, в які ми віримо”, - сказав Роджер Ґейл.

Британський депутат також запевнив, що після очікуваного виходу його країни з Європейського Союзу позиція Лондона не зміниться, і що важливість участі в таких організаціях як Рада Європи, де Велика Британія очевидно залишатиметься, буде ще більшою.

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