Україна й інші країни на COP26 обіцяють відмовитися від вугільних електростанцій

На кліматичній конференції COP26 у Глазго Україна долучилася до понад сорока країн, які зобов’язалися у найближчі десятиліття відмовитися від спалювання вугілля, щоб зменшити викиди так званих парникових газів в атмосферу і стримати глобальні кліматичні зміни.

Зобов’язання оголошені нашими міжнародними партнерами засвідчують майбутнє без вугілля. Світ рухається у правильному напрямку.

Вугілля зараз дає приблизно 37% електроенергії у світі і його спалювання називають одним з найбільших чинників у глобальному потеплінні.

Разом з Україною, яка є серед найбільших спалювачів вугілля у світі, зобов’язання підтримали також зокрема Польща, Канада, В’єтнам, але до цих зобов’язань не долучилися США та інші великі країни, зокрема Китай, Індія та Австралія.

Як повідомляє британський уряд - господар конференції, заможні країни мають припинити використання вугілля на електростанціях до 2030 року, а інші до 2040.

Велика Британія обіцяє відмовитися від вугільних електростанцій вже до 2024 року.

Тим часом такі країни як Китай, Японія та Корея заявили, що вже 2021 року зупинять інвестиції у вугільні електростанції в інших країнах.

«Сьогоднішні амбітні зобов’язання оголошені нашими міжнародними партнерами засвідчують майбутнє без вугілля. Світ рухається у правильному напрямку», - заявив британський міністр підприємництва й енергетики Квазі Квартенґ.

Визнаючи, що відмова від вугільних електростанцій стане великим фінансовим і соціальним тягарем для країн, на конференції COP26 наголошують на підтримці бідніших держав.

Україну, а також Колумбію, Кенію, Малі і Фіджі зокрема назвали серед країн в Програмі підтримки інтеграції відновлюваної енергії.

Українські плани

Президент Володимир Зеленський заявив у промові на конференції COP26, що Україна планує до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% (від рівня 1990 р.). І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності.

Українські представники визнають, що втілити ті плани буде нелегко і розраховують на міжнародну підтримку, зокрема на закордонні інвестиції та на отримання нових технологій необхідних для чистішого виробництва.

Серед важливих чинників у гарантуванні енергетичної стабільності України називають приєднання української системи постачання електричного струму до енергомережі Європейського Союзу.

Радник голови компанії Нафтогаз України Олексій Рябчин в інтерв’ю Голосу Америки, перебуваючи на конференції COP26 в Глазго, сказав, що для виконання українських зобов’язань щодо клімату потрібно приблизно 100 мільярдів євро інвестицій.

Він також зауважив, що найбільшого поступу у зменшенні викидів Україна може досягти підвищивши енергоефективність виробництва і скоротивши марнування енергії.

«Україна - одна з найбільш енергонеефективних країн у світі. Ми пропустили десь 2-3 цикли оновлення нашого енергетичного обладнання й устаткування у людей в будинках, тому ту є шалений потенціал і це вигідно», - сказав український представник.

Дивіться: Радник голови компанії Нафтогаз України Олексій Рябчин в інтерв’ю Голосу Америки