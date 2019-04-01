Особливості голосування української діаспори

У той час як у першому турі президентських виборів 31 березня в Україні більшість голосів набрав комедійний артист Володимир Зеленський, за її межами попереду був чинний президент Петро Порошенко.

Узагальнені попередні результати голосування по Закордонному виборчому округу за даними Центральної виборчої комісії:

Петро Порошенко - 38%

Володимир Зеленський- 26%

Анатолій Гриценко - 10%

Ігор Смешко - 6%

Руслан Кошулинський - 4%

Юлія Тимошенко - 4%

Юрій Бойко -4%

Результати показують, що українці у західних країнах з великими і давніми громадами голосували більш консервативно, віддаючи перевагу політику, курс якого відомий, а в східніших виборці більше готові довірити посаду новачку в політиці.

Петро Порошенко був чітким переможцем зокрема у США - 54%, у Великій Британії - 52%, у Франції - 46%, Німеччині - 42%.

Володимир Зеленський переміг у Латвії - 43%, Польщі - 38%, у Словаччині - 40%, Угорщині - 32%.

Помітно виділяється виявлена довіра до кандидата Юрія Бойка у Молдові - 35% та Естонії - 33%.

Мільйони діаспорян - тисячі виборців

Українська діаспора помітна культурною активністю і навіть може гучно заявляти інтереси України, але коли йдеться про вибори, то мільйони людей не перетворюються на мільйони голосів.

Попередній рекорд активності українських виборців за кордоном становить 72,7 тисяч на президентських виборах 2014 року.

Лише невелика частина людей у світі, які вважають себе українцями, мають українське громадянство, а отже право голосувати, і ще менше з них користуються цим правом.

Могутня північноамериканська діаспора на цих виборах 31 березня дала у США - 1 738 виборців, а в Канаді - 1 391.

У Польщі, де за офіційними даними перебувають принаймні мільйон українських громадян, голосували 7 150 виборців.

Ще однією країною, де мешкають мільйони людей українського походження, є Росія, але українська влада вирішила, що не може гарантувати зараз належне голосування на території держави, що фактично веде війну проти України.

Українцям в Росії пропонували для голосування дістатися до дільниць у суміжних країнах: Фінляндії, Білорусі тощо.

Проте дані попередніх років показували, що українці в Росії не були особливо активними в українських справах.

Майбутнє діаспори

Одним найочевидніших варіантів майбутнього для української, як і для інших діаспор у світі, є асиміляція.

Для багатьох американців чи європейців з українськими прізвищами Україна - земля предків, яку вони вважають за потрібне підтримувати, хоча їхнє життя повністю пов’язане з країнами, де вони живуть.

Але глобалізація з дешевими авіаперельотами, безвізовими режимами, та негайним доступом до зв’язку з будь-якого місця на планеті створює нові умови для українців за кордоном.

Нові умови створили інше покоління українців, які виїжджають за кордон вчитися, чи на обумовлені термінами робочі контракти, або відвідують родичів та друзів.

Такі люди можуть жити по кілька років у різних країнах, відстані для них - це не проблема і відірваними від України вони себе не вважають.

Питання про те, якою може бути роль нової української діаспори в справах України, і як ця роль буде виконуватися, час від часу порушується українськими політиками, але ще чекає справжньої уваги.

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