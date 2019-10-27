Українські поранені військові пробігли марафон морської піхоти у США

Під сильною зливою, але з сонячним настроєм — українські поранені військові пробігли 44-тий марафон морської піхоти у Вашингтоні. 15 учасників та учасниць поділились на дві групи, вони бігли дистанції на 42 та 10 кілометрів.

Кажуть, крім спорту, марафон для них є ще й інформаційною кампанією, щоб нагадати американцям про війну в Україні.

Гаслом цьогорічного заходу стала фраза “Біжи з метою, фінішуй з гордістю”. Серед його учасників - чимало людей на бігових протезах, зокрема і українські військові. Кажуть, сили під час змагань додавала підтримка американських бігунів та української громади.

Дуже приємно, що прості американці підходили і з акцентом казали: “Слава Україні!”

“Під дощем у протезі я ще не бігав. Але все добре, дощ теплий! Дуже приємно, що прості американці підходили і з акцентом казали: “Слава Україні!” Це, мабуть, найбільше мотивувало бігти”, — поділився враженнями український військовий Юрій Козловський.

“Бігти чомусь було легше, ніж у Києві. Може через те, що тут не було бруківки, - додає військова Ольга Бенда. - Але те, що я знову пробігла дистанцію в 10 кілометрів, для мене це дуже круто. Я старалась фінішувати якнайшвидше”.

Старт та фініш забігу - неподалік Пентагону, а сам маршрут проходив повз парки та меморіали американської столиці. Команда поранених військових з України бере участь в забігу вже не вперше, такі марафони в США організовують щороку. Зазвичай у них беруть участь тисячі американців та гостей з інших країн.

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