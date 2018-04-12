Користь марихуани визнав колишній спікер Конгресу США і пішов працювати у "корпорацію канабісу"

Достатньо поглянути на 20 мільйонів військових ветеранів ... 20 відсотків яких ... використовують канабіс для самолікування ПТСР, хронічного болю та інших розладів

Колишній спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Джон Бейнер став членом наглядової ради корпорації Acreage Holdings, яка займається канабісом. Про це Бейнер заявив у повідомленні на свої сторінці у Twitter.

У компанії - яка ідентифікує себе, як "корпорація канабісу" - заявили, що ставлять за мету зробити марихуану доступною "для кожного пацієнта, який може отримати благо від безпечного та гарантованого доступу", а приєднання до неї Бейнера "призведе до покращення доступу пацієнтів до марихуани, бо миттєво змінить саму дискусію щодо марихуани".

Acreage Holdings заявили, що Бейнер форумав політичний курс США протягом десятиріч, а тепер допоможе сформувати майбутнє молодої індустрії канабісу.

Бейнер заявив, що його думки щодо канабісу зазнали еволюції

Сам Бейнер заявив з привод свого рішення, що його думки щодо канабісу зазнали еволюції.

"Я переконаний, що зняття даної речовини з переліку наркотичних речовин, чий обіг суворо контролюється державою, необхідний для того, щоб сприяти дослідженню, допомогти нашим ветеранам та припинити епідемію залежності від опіоїдних препаратів, яка спустошує нашу країну", - відзначий Бейнер у Twitter.

У розширеній заяві на сайті компанії Бейнер також наголосив на необхідності зміни підходу федерального уряду США до марихуани та розповів про використання марихуани ветеранами збройних сил США для подолання посттравматичного синдрому.

... попри це Міністерство у справах ветеранів не дозволяє ветеранам рекомендувати використання канабісу

"Достатньо поглянути на 20 мільйонів військових ветеранів у нашій країні, 20 відсотків яких, відповідно до дослідження проведеного у 2017-му році організацією American Legion, відповідно до повідомлень, використовують канабіс для самолікування ПТСР, хронічного болю та інших розладів. Попри це, Міністерство у справах ветеранів не дозволяє лікарям рекомендувати використання канабісу ветеранами".

"Численні об'єднання пацієнтів у США також покращили якість свого життя завдяки дозволу на медичне використання марихуани на рівні окремих штатів", - йдеться у заяві Бейнера.

Як відомо, численні штати США у різній мірі полегшили доступ до марихуани, як лікувально засобу, або навіть елементу дозвілля. Попри це федеральні закони продовжують суворо регулювати обіг та доступ до марихуани.

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