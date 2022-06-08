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Чому українське зерно – у центрі світової продовольчої кризи? Експлейнер
Туреччина заявила у середу, 8 червня, що вважає «розумною» пропозицію Організації Об’єднаних Націй щодо створення морського коридору для експорту українського зерна, який би контролювала Анкара, але вона вимагає додаткових переговорів з Москвою та Києвом, щоб забезпечити безпеку суден.
Вторгнення Росії в Україну в лютому зупинило експорт українського зерна через чорноморські порти, що загрожує глобальною продовольчою кризою. ООН хоче, щоб обидві сторони, а також Туреччина, яка контролює морські шляхи до Середземного моря, домовилися про коридор.
Але є великі перешкоди на шляху до угоди, зокрема:
- не вдається переконати Росію послабити блокаду українських портів.
- Київ не погоджується розмінувати міни в акваторії порту.
- судноплавні та страхові компанії не впевнені, що коридор безпечний для використання.
А час спливає, місця для зберігання наступного врожаю України, який почне збиратися наприкінці липня, залишилося мало.
Чому Україна важлива для світового ринку зерна?
На Росію та Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці. Ситуацію ускладнює заборона на експорт з Індії, а також несприятлива погода в Північній Америці та Західній Європі.
Війна разом із санкціями Заходу проти Росії призвела до зростання цін на зерно, олію, добрива та енергоносії.
Це, у свою чергу, загрожує продовольчою кризою в бідних країнах, деякі з яких отримують з Росії та України більше половини свого імпорту пшениці.
Україна також є великим експортером кукурудзи, ячменю, соняшникової та ріпакової олії. На Росію та Білорусь, яка підтримувала Москву у війні і також перебуває під санкціями, припадає понад 40% світового експорту калійних добрив.
Скільки зерна заблоковано в Україні?
Виробництво зерна – одна з головних галузей промисловості України, експорт якої в 2021 році становив 12,2 мільярда доларів, що становить майже п’яту частину експорту країни.
До війни Україна експортувала 98% зернових та олійних культур через Чорне море зі швидкістю до шести мільйонів тонн на місяць.
Але тепер порти заблоковали російські війська, а залізниця виявилася неспроможною впоратися з додатковими обсягами. Тому країна зможе експортувати максимум два мільйони тонн зерна на місяць, сказав цього тижня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У травні український експорт зернових, олійних та рослинної олії зріс на 80% за місяць, до 1,74 мільйонів тонн, але, згідно з офіційними даними, все ще був значно нижчим рівня травня 2021 року.
Станом на початок травня в Україні застрягло близько 22 мільйонів тонн зерна через проблеми з інфраструктурою та морську блокаду. Оскільки ціни зростають, через значну нестачу фінансування агентствам ООН доводиться скорочувати майже наполовину продовольчі пайки для біженців у деяких частинах Африки.
Якою є позиція Вашингтона?
Вашингтон звинуватив Росію у використанні харчів як зброї в Україні. За словами Державного секретаря США Ентоні Блінкена, Росія не лише блокує вивіз українського зерна, але і призупинила свій власний експорт зерна, тож «все це робиться свідомо, і нам це відомо».
«Президент Путін не дає вивозити продукти харчування і агресивно використовує свою пропагандистську машину для того, щоб перекласти провину на інших, бо він сподівається, що світ поступиться і скасує санкції. Іншими словами, це – «шантаж», – говорить Блінкен. Він також сказав, що існують «достовірні» повідомлення, що Росія краде українське зерно і продає його іншим країнам як своє.
Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що через війну Росії з Україною і блокування Росією українських портів, багатьом в світі загрожує голод від продовольчої кризи.
«Війна Путіна відрізала Україну – виробника пшениці, кукурудзи та олії. Якщо це зерно не піде на ринок – дуже багато людей в Африці помре з голоду, бо Україна є єдиним постачальником в деяких країнах», – заявив президент США.
У Кремлі стверджують, що кризу спровокував Захід, запровадивши санкції проти Москви.
Чи наблизилися в ООН до вирішення проблеми з блокадою зерна?
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав зустріч у середу зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим плідною, але сказав, що необхідні додаткові переговори.
Лавров зазначив, що Київ має вирішити проблему шляхом розмінування портів. Якщо він це зробить, Росія забезпечить безпечний прохід для судноплавства за допомогою Туреччини, сказав він.
Однак Київ каже, що йому потрібні «ефективні гарантії безпеки», перш ніж він зможе почати відвантаження. В Україні побоюються, що Москва може використати потенційний коридор для просування в Одеський порт.
Також директор Української зернової аоціації Сергій Іващенко заявив у середу, що Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО і значний флот, є недостатньо потужна, щоб бути гарантом безпечного проходу. «Туреччина як гарант – недостатня сила в Чорному морі, щоб гарантувати безпеку вантажів та українських портів», – сказав представник українських зернотрейдерів, якого цитує агентство «Інтерфакс».
Він сказав, що на розмінування українських портів може знадобитися щонайменше два-три місяці, і що для цього мають бути залучені ВМС Туреччини та Румунії. За словами Іващенка, це зумовлено тим, що російські війська замінували морську акваторію рухомими плаваючими мінами, швидкий пошук і знешкодження яких неможливий.
Що ще стоїть на заваді?
Навіть якщо угоди буде досягнуто, витрати на страхування будь-якого судна, що рухається морськими судноплавними шляхами, ймовірно, будуть дуже високими.
Ситуація набула додаткової гостроти через дефіцит площ для зберігання зерна в Україні. За даними дослідницького центру «АПК-Інформ», врожай 2021 року може все ще займати до 35% загальної ємності сховища України, що складає 61 мільйонів тонн, у той момент, коли почне надходити новий врожай у липні.
Чому зерно не можуть транспортувати наземним транспортом?
Українська залізниця використовує інші колії, ніж сусідні європейські країни, такі як Польща, наприклад. Тому зерно доводиться перевантажувати, а для цього не вистачає потужностей для перевалки чи зберігання.
Київ також нарощує зусилля щодо доставки вантажів через румунський чорноморський порт Констанца. Але станом на середину травня через нього пройшло лише близько 240 тисяч тонн зерна – або 1% від обсягу, який застряг в Україні.
Перенаправлення зерна до Румунії передбачає транспортування залізницею до портів на річці Дунай і завантаження вантажів на баржі для подальшої відправки до Констанци, що є складним і дорогим процесом.
У підготовці матеріалу була використана інформація агентства Рейтерс.
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Карпентер: Захід не має створювати Путіну шляхи для відступу. Він завжди може відступити в Росію
Російська війна проти України - це один із найбільших викликів міжнародному порядку з часів Другої світової війни. Про це в інтерв’ю для Голосу Америки заявив Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ. За його словами Росія порушила усі основні принципи Статуту ООН, Гельсінського акту та в Женевських конвенцій. Він також наголосив, що зараз найважливішим є навчити українських військових оперувати сучасною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки озброєння. Із американським дипломатом спілкувалась Мирослава Гонгадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі.
Мирослава Гонгадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі: Як би ви оцінили ефективність Ради Безпеки ООН, ОБСЄ та усіх міжнародних організацій в цій конкретній кризі?
Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ: Перш за все, криза, яку ми маємо, є одним із найбільших викликів міжнародному порядку з часів Другої світової війни. Усі основні принципи, закріплені в Статуті ООН, Гельсінському Заключному акті та Женевських конвенціях про поводження під час війни, були порушені. Таким чином, ми маємо справу з повним порушенням встановленої системи правил і норм, на яких ми всі виросли, вважаючи, що це непорушні правила. Але те що ми бачимо зараз, це справжній розрив. Міжнародні організації об’єднують людей за спільним столом, за яким кожен окремо може досягти дуже мало. Потрібен консенсус серед усіх членів. До прикладу в ОБСЄ, - де я працюю, - ми сидимо за столом, де приблизно 45-ть держав бачать світ так само, як і Сполучені Штати.
Але там є також Росія та Білорусь і країни Центральної Азії та кілька інших держав, які налякані нинішньою ситуацією і можливо, не бажають чинити прямий спротив Росії. З таким механізмом, ми не можемо досягти великого успіху, з точки зору виконання нових мандатів або роботи інституцій на місцях.
МГ: Довгий час Захід проводив політику умиротворення Росії. Чи бачите ви якісь помилки у діях Заходу? Чи вважаєте ви, що Захід не зрозумів, що відбувається, і не прислухався до деяких застережень, які вже лунали?
МК: Я вважаю, що головна, колективна помилка Заходу в 90-х та 2000-х роках, полягала в тому, що вони запустили процес економічної взаємозалежності з Росією, через торгівлю, через взаємні інвестиції, через допуск Росії до різних міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі та багато, багато іншого. Вони сподівалися, що якимось чином із часом Росія стане відповідальною зацікавленою стороною в міжнародному співтоваристві.
Але держава, якою керує по суті, невелика група офіцерів КДБ, має зовсім інший погляд на світ. Вони грають в гру на вибування, з точки зору їхнього відношення до Заходу. Ця держава ніколи не зможе стати західною ліберальною демократією. І насправді вона все далі й далі віддалялася від західних ліберальних демократій, починаючи з часів Єльцина. Така відкритість, навпаки, дозволила Кремлю використовувати вразливі місця в Західних системах суспільства.
МГ: Як ви бачите подальший розвиток цієї війни і як ви бачите її завершення?
МК: Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки. Тому що, чесно кажучи, радянського обладнання залишилося не так вже й багато, щоб вони могли перевершити російські системи і захиститися від цього жорстокого наступу на їхні домівки, міста, регіони та райони.
І це займе час, про це кажуть наші військові аналітики. Але ми тут надовго. Ми хочемо допомогти Україні захиститися.
МГ: Путін попереджував Захід і, зокрема, США, щоб вони не посилали техніку в Україну. І результати цього попередження ми бачили нещодавно, під час російського бомбардуванні Києва їм вдалося знищити кілька об’єктів. На що, на вашу думку, здатний Путін? Яку зброю він може використати в Україні зараз? І чи боїтеся ви щодо використання хімічного чи ядерного арсеналу?
МК: Очевидно, що лідери Кремля будуть казати, що США та інші Західні держави не повинні надавати зброю Україні. Але тоді ВОНИ не повинні вторгатися в сусідню державу. Тож давайте повернемося назад і подивимось, хто це все почав. Їм не потрібні шляхи відступу, вони в будь-який момент можуть відступити в Росію. Це вони, ті хто вторгся в іншу державу. Я терпіти не можу, що нам завжди закидають можливу ескалацією. Це на них потрібно тиснути, щоб вони негайно покинули територію.
МГ: Коли Україна переможе, яким ви бачите її становище в Європі? І яким ви бачите процес відбудови?
МК: Це буде колосальний проект відновлення усієї інфраструктури в Україні. Переваги, які має Україна, це високоосвічена, кваліфікована робоча сила, так би мовити людський капітал. Але й зараз Україна також має це почуття єдності та спільної цілі, - захистити націю та відбудувати націю.
І я думаю, що шанс, який з’явиться наприкінці війни, — це повне знищення олігархічних структур минулого та створення демократичне суспільство. Я маю на увазі, що Україна завжди була демократичною. Проблема в тому, що олігархічні структури дозволили закріпитись корупції протягом трьох десятиліть з моменту здобуття незалежності. Були авжеж такі знакові події, як Майдан, Революція Гідності, які частково намагалися подолати це. Із певним успіхом, - я хочу додати. Але тепер, я думаю, буде поштовх до повноцінного відновлення. Створення «України 2.0», яка є сильнішою, стійкішою і не має вразливостей минулого.
МГ: Тоді, яким ви бачите майбутнє Росії після закінчення цієї війни та після перемоги України? І що ви думаєте про союз, який зараз формується між Росією та Китаєм? Чи бояться на Заході ймовірного становлення сильного, авторитарного регіону?
МК: Зараз, через санкції та через експортний контроль, Росії буде дуже важко підтримувати будь-який прогрес. За останніми оцінками аналітиків, тільки цього року ВВП Росії буде відкинуто на 15 років назад. І якщо ця тенденція збережеться ще на рік, багато здобутків епохи Путіна можуть бути повністю знищені. І причина тому ніщо інше, як його агресивні. Тому що саме Кремль вирішив розпочати війну проти України. А раніше вирішив анексувати Крим, іще раніше була Грузія і так далі і так далі.
Агресія – не є відповіддю в міжнародній політиці, і вона не стане відповіддю для Росії. Але ця держава буде авторитарною, доки буде існувати цей режим. Тому я не сумніваюся, що вони підтримуватимуть певний зв’язок з Китаєм. Однак думаю, що ці відносини мають межі. Якщо дивитись лише на природні ресурси з точки зору розміру їхніх ринків, то це дві дуже різні країни.
ООН повідомляє про 4253 жертви серед мирного населення. Маріупольська влада - 22 тисячі лише в місті. Як їх рахують
Згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), від 24 лютого в Україні в результаті збройного нападу російської армії загинуло 4253 особи, включно із 272 дітьми, ще 5141 отримали поранення.
Найбільших втрат зазнали Донецька та Луганська області: 2455 загиблих і 2938 поранених. Як йдеться в повідомленні УВКПЛ, опублікованому у вівторок, 7 червня, більшість жертв була «спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари».
Установа вважає, що фактичні цифри втрат значно вищі, оскільки організація не отримує інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, а також не повідомляє усі дані, які вони мають, тому що частково інформація про жертви чекає на перевірку. В УВКПЛ пояснили, що різниця у цифрах між двома звітами не означає, що саме стільки людей загинуло в цей період – частина з них були вбиті раніше, але організація лише зараз могла отримати та підтвердити цю інформацію.
УВКПЛ, який веде підрахунки втрат мирного населення України з 2014-го року, пояснює у звіті, що вони базуються на інформації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка проводить інтерв’ю з жертвами та їхніми родичами. А також – на інформації від свідків, аналізі доказів, які конфіденційно передаються моніторинговій місії, на даних офіційних записів, відкритих джерелах, фото- та відеоматеріалах, судово-медичних записах, слідчих та судових документах, звітах міжнародних та національних неурядових організацій, звітах правоохоронних та військових органів, медичних установ та міської влади. Усю цю інформацію УВКПЛ перевіряє та оцінює, роблячи висновки щодо кожного випадку загибелі чи поранення мирного мешканця в Україні.
У тої же час, Маріупольська влада повідомляє про щонайменше 22 тисячі загиблих лише в місті. В інтерв’ю Голосу Америки речник Маріупольської міської ради Денис Кочубей сказав, що вони в цій цифрі переконані і вважають її заниженою.
Він пояснив, як вони підраховують втрати. До уваги беруться знімки масових поховань, які міська влада отримала завдяки журналістам-розслідувачам, білінгова інформація з мобільних телефонів маріупольців, яка показує їх переміщення чи його відсутність, данні офіційної реєстрації маріупольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, та неофіційної, яку вони отримують по своїх каналах про тих, кого примусово вивезли чи спонукали виїхати на територію Росії чи Білорусі.
Таким чином, влада Маріуполя порахувала, що з 540 тисяч осіб, які мешкали в місті до повномасштабного наступу Росії, близько 200 тисяч виїхало на підконтрольну територію України чи за межі України в дружні країни, 45-47 тисяч перебувають в Росії та Білорусі, 50-70 тисяч знаходяться у селах та містах поруч з Маріуполем на непідконтрольній Україні території, близько 100 тисяч залишаються в місті та щонайменше 22 тисячі було вбито росіянами.
«І ми розуміємо, що цифра, яку ми зафіксували, може зрости, тому що люди під завалами знаходяться. Завали розгрібають дуже повільно. Подекуди з-під завалів одного дому можуть витягнути 50-70 тіл. А тотальних руйнувань зазнало більше 1 300 багатоквартирних будинків. Навіть жахливо уявити, якою може бути реальна цифра загиблих в Маріуполі», - сказав Кочубей телефоном.
Також, зауважив він, стрес та відсутність будь-якого комфорту скоротили вік людям похилого віку, які помирають від відносно природніх причин, коли могли б прожити ще 5-20 років.
Кочубей припускає, що масове перевезення маріупольців в Росію є одним з методів приховати страшні втрати, яких зазнало місто.
«Вони будуть казати, що ці умовно кажучи 20-30-50 тисяч осіб, які вважаються безвісти зниклими в Україні, виїхали на територію Росії, "живі-здорові та перебувають у нас на території. І це наші люди і ми їх не віддамо". Для них це така спроба інформаційно захиститися від звинувачень та позовів та цієї страхітливої цифри людей, яких вбила діяльність російської армії, тому що вони гатили по Маріуполю з моря, обстрілювали місто з танків, з артилерії, вогнеметами, які спалюють все взагалі. "Гради", "Смерчі", "Урагани" і, що найстрашніше, почали в якийсь момент бомбити з літаків. Одна бомба FAB-500 – це 3-4 метри воронка завглибшки і 5-10 метрів в діаметрі. І воно знищує все».
Іншими способами приховати масові втрати, за словами речника міської ради, є перепоховання загиблих маріупольців, у тому числі, за межами міста, та за непідтвердженими даними, - спалення тіл в крематоріях.
Росія відкидає звинувачення у масових вбивствах українців та називає розв’язану нею війну «спецоперацією». Раніше, як повідомляли російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін заявляв, що російські війська намагаються мінімізувати втрати серед мирного населення.
"Повторюю, наші солдати та офіцери прагнуть не допустити жертв серед мирного населення. І, на жаль, самі зазнають втрат", - цитує слова Путіна на нараді з членами Ради безпеки РІА Новини.
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, дані ООН щодо жертв серед мирних мешканців доповідаються Путіну.
«Безумовно, всю інформацію, яка йде по лінії ООН і так далі, ми бачимо, вона вся доповідається, але ми не знаємо, наскільки вона може відповідати реальному стану справ", - цитує Пєскова Інтерфакс Росія.
Раніше Президент Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом, що викликало заперечення з боку Кремля. До висновку про те, що дії Росії в Україні носять характер геноциду, прийшли і експерти- автори звіту Інституту New Lines і Центру з прав людини Рауля Валленберга.
«У цьому звіті обґрунтовано робиться висновок, що Росія несе відповідальність як держава за порушення статті II і статті III (c) Конвенції про геноцид, - заявив д-р Азім Ібрагім, директор з особливих ініціатив інституту Newlines. - Звіт також робить висновок, що існує, безсумнівно, дуже серйозний ризик геноциду і держави зобов'язані запобігати йому, відповідно до статті I Конвенції про геноцид».
- Голос Америки
Президент Байден візьме участь у самітах G7 і НАТО – Білий дім
Наприкінці червня президент США Джозеф Байден візьме участь у саміті лідерів G7 в Німеччині та саміті НАТО в іспанському Мадриді.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, на зустрічі лідерів Групи семи, що пройде 25 червня в замку Ельмау на півдні Німеччини, президент США та лідери провідних країн світу обговорять низку найактуальніших глобальних проблем, включаючи тему України.
Як мовиться в офіційному повідомленні Білого дому, лідери країн-членів G7 планують продемонструвати «непохитну підтримку демократичної, суверенної та процвітаючої України та її економічній та демократичній стійкості». Серед інших питань, які обговорять світові лідери, будуть питання подолання кризи зміни клімату, створення інфраструктури розвитку, питання глобальної безпеки, охорони здоров’я, проблеми продовольчої та енергетичної кризи, яку викликала загарбницька війна Росії проти України.
28 червня президент США поїде до Іспанії, де в Мадриді відбудеться саміт НАТО-2022, що має накреслити шляхи розвитку альянсу на найближчі 10 років.
«Лідери країн Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію, яка керуватиме трансформацією НАТО протягом наступного десятиліття - від посилення стримування та оборони до створення стійкості проти транснаціональних загроз, включаючи кібернетичний простір та проблеми зміни клімату, а також поглиблення партнерства з демократичними партнерами в Європі та Азії - з метою посилення міжнародного порядку, що базується на загальних правилах», – йдеться у заяві Білого дому.
Це буде перший саміт країн НАТО після широкомасштабного нападу Росії на Україну, що розпочався 24 лютого цього року.
У понеділок, 6 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саміт в Мадриді стане «історичною» можливістю зміцнити альянс перед обличчям російської агресії проти України. Також він наголосив, що альянс «з нетерпінням очікує участі у саміті Швеції та Фінляндії, які щойно подали історичні заявки на вступ до нашого альянсу».
Північноєвропейські країни заявили про бажання вступити до НАТО внаслідок нападу Росії на Україну. Однак на перешкоді їхньому вступу встала Туреччина, яка посилається на те, що північні країни нібито підтримують курдських бойовиків, яких Туреччина вважає терористами. Анкара має під своїм командуванням другу за величиною армію НАТО після Сполучених Штатів. Для прийому нових членів НАТО потрібна одностайна підтримка.
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