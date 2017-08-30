Україна переживає стрімкий культурний ренесанс - Politico

Видання Politico розглядає, як «насильство, криза та безладдя в Україні» сприяють розвитку українського мистецтва та культури. Видання зазначає, що «країна наразі переживає стрімкий культурний ренесанс, який нагадує бурхливі 1960-ті роки у Сполучених Штатах та Західній Європі».

Від початку конфлікту Україна почала відтворювати свою багату культурну спадщину, яка колись зазнала суттєвого занепаду через радянську владу, - йдеться у статті під заголовком «Незважаючи на затримку з реформами, в Україні - культурна революція».

Зі зростанням патріотизму на тлі російської агресії, молоде покоління українців знову відкриває для себе та пропагує українську ідентичність, зауважує автр Віджай Магешварі. Наприклад, з’явилося багато українських брендів одягу, а вишиванки стали знову популярними, зріс попит на українських музикантів та місцеві органічні продукти харчування.

«Поштовх до вивчення української тематики в мистецтві й культурі найбільше виражений у кіноіндустрії країни, яка почала розвиватися після революції», – мовиться у виданні.

«Перед війною українська культура розглядалася як продовження пострадянського культурного простору. Українці розглядали російських письменників, таких як Пушкін і Чехов, як частину їхньої літературної традиції. Та сьогодні українці більше зацікавлені у відновленні своєї власної високої культури, особливо творів поета Тараса Шевченка, якого багато хто вважає батьком сучасної української нації», – зазначає автор.

Видання також наводить конкретні приклади української культурної революції. Наприклад, бренд української арт-студії, яка працює в царині предметного дизайну Bob Basset, набув високої популярності з початком конфлікту на cході України: «їхні червоні шкіряні маски з окулярами, які нагадують імпровізовані протигази, що носили протестувальники під час Євромайдану, навіть з’явилися у музичних відеороликах таких західних виконавців, як Slipknot та Avril Lavigne», – йдеться в статті.

Інший арт-проект під назвою «Ізоляція» «приніс шрами розірваного війною Донбасу в самий центр українського мистецтва», повідомляє видання. «Творчий колектив переїхав із Донецька до Києва влітку 2014 року, коли бойовики захопили їхнє приміщення й знищили більшість творів мистецтва».

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