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Українські військові занепокоєні можливістю втратити Starlink – CNN
Американський телеканал CNN повідомив з посиланням на свої джерела, що супутникові антени важливого для України інтернет-сервісу Starlink Ілона Маска вийшли з мережі минулого тижня.
За повідомленням CNN, йдется про 1300 військових супутникових антен, які виготовлені приватною ракетною компанією Маска SpaceX і які були джерелом зв’язку для української армії, що дозволяло їй воювати з Росією та залишатися онлайн, навіть коли стільникові телефонні мереж та інтернет зв’язок були зруйновані внаслідок обстрілів.
Як пише CNN, це відключення посилило побоювання України щодо того, що її війська можуть втратити доступ до засобу зв’язку, який, на думку оглядачів, змінив ситуацію на фронті та в містах, що залишалися без зв’язку. Раніше стурбованість щодо надійності SpaceX зросла після того, як почалися дискусії щодо її фінансування та з'явилися повідомлення про збої поблизу лінії фронту.
У жовтні мільярдер Ілон Маск заявив у своєму твіті, що його компанія SpaceX, яка виготовляє Starlink, «втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг», і не може продовжувати це робити далі, бо не отримала фінансування від Міністерства оборони США.
Як повідомляє CNN, у вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону, в якому стверджувала, що витратила майже 100 мільйонів доларів на фінансування Starlink в Україні та що більше не може це робити. У листі міститься прохання до Міністерства оборони США взяти на себе більше фінансування допомоги українській армії.
Але через кілька днів Маск написав у Twitter, що SpaceX відкликала запит і «ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати український уряд».
На початку тижня агентство AFP повідомило, що твіти Маска викликали серйозне занепокоєння українських військових.
«Якщо ми його втратимо, це буде серйозним ударом по наших засобах зв'язку», - сказав у розмові з агентством начальник зв'язку 59-ї бригади Роман Омельченко.
Військовий, який перебував на півдні України та погодився на інтерв’ю з агентством AFP, сказав, що втрата зв’язоку через понад 20 тисяч антен, розкиданих у районах військових дій, могла б послабити можливість українського війська вести ефективні бойові дії.
Як пише агентство, роль Starlink стала ще важливішою після того, як Росія почала завдавати ракетних ударів по ключовій інфраструктурі України.
Єдиною іншою альтернативою для солдатів, каже зв’язківець, є рації та старі типи супутникових антен, для встановлення яких потрібно набагато більше часу та зусиль, бо система Starlink налаштовується самостійно.
Наприкінці жовтня Пентагон заявив, що США нададуть Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 275 млн доларів, який включатиме чотири антени супутникового зв'язку, що діють поза системою Starlink.
За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, ці антени будуть надані із запасів Пентагону і їхні поставки не пов’язані з заявами Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України.
Як повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника оборони, переговори між SpaceX і Міністерством оборони тривають, незважаючи на заяву Маска про те, що SpaceX відкликала свій запит.
«Переговори дуже активно ведуться. Усі в нашій будівлі знають, що ми збираємося їм заплатити», – цитує CNN представника Пентагону. Він додав, що департамент прагне отримати письмові зобов’язання, «оскільки ми хвилюємося, що він передумає».
Як повідомив телеканал CNBC, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров заявив у четвер, що український уряд не бачить проблем із продовженням фінансування Маском Starlink в Україні, але уряд шукає їй альтернативи.
«Ми також використовуємо інші засоби супутникового зв’язку. Ми працюємо з іншими операторами, не тільки зі SpaceX»,— сказав Федоров під час прес-конференції на технічній конференції Web Summit у Лісабоні.
Федоров, який в уряді опікується питаннями цифрових технологій, сказав, що український уряд шукає нові інструменти супутникового зв’язку для підтримки ІТ-інфраструктури в Україні, яка була пошкоджена через вторгнення Росії.
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США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн. Подробиці
США надають Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 млн доларів, оголосила Сабріна Сінгх, заступниця речника Пентагону, під час брифінгу для преси в п'ятницю, 4 листопада.
Сінгх розповіла, що новий пакет допомоги включатиме, у тому числі:
- фінансування модернізації ракет ППО Hawk для включення до майбутніх пакетів в рамках президентських повноважень,
- 45 відремонтованих танків T-72 з передовою оптичною системою зв’язку і комплекти броні,
- 1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost,
- 40 броньованих річкових катерів,
- фінансування для модернізації 250 броньованих машин M1117,
- тактичні безпечні системи зв’язку та системи спостереження,
- фінансування для обслуговування та підтримки.
Говорячи про ремонтування танків Т-72, Сінгх зауважила, що це "е є частиною тристоронньої скоординованої роботи з Нідерландами та Чеською Республікою."
"Ініціатива сприяння безпеці в Україні підкреслює постійну відданість США підтримці України шляхом задоволення її найнагальніших потреб, а також розбудови потенціалу Збройних сил України для захисту свого суверенітету в довгостроковій перспективі", - заявила Сінгх.
Танки T-72 - ті, якими українці вміють користуватись та управляти. Йдеться не про надсилання танків, а про допомогу їм у відновленні деяких танків Т-72Джон Кірбі
В коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі наголосив про допомогу у відновленні танків Т-72.
«Танки T-72 - ті, якими українці вміють користуватись та управляти. Йдеться не про надсилання танків, а про допомогу їм у відновленні деяких танків Т-72», - зауважив Джон Кірбі.
Також він наголосив на тому, що США вивчають, як можуть допомогти Україні із більш просунутими спроможностями ППО, «щоб допомогти українцям збивати безпілотники та крилаті ракети, якими росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру».
«Ми також працюємо із союзниками та партнерами - приблизно 40 інших країн надають Україні безпекову допомогу. Франція, Іспанія, Німеччина зробили справді великий внесок щодо надання деяких додаткових засобів протиповітряної оборони», - додав Кірбі.
За словами військового експерта та колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, американські танки Abrams потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Втім, наголосив він в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", процес надання Abrams та Leopard потрібно запустити вже зараз: «Давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть оснащені Abrams, Leopard чи іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами. Давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року».
Чільні українські представники неодноразово заявляли, що для оборони від російської агресії, а особливо для визволення загарбаних Росією українських територій Збройним силам України потрібна міжнародна збройна допомога і зокрема бронетехніка й танки. Військові коментатори кажуть, що виснаження тих невідновлюваних запасів, які Україна мала в перші місяці після початку повномасштабної агресії Росії, а також перехід української армії на зброю й амуніцію за стандартами НАТО логічно вимагає постачання Україні бойових машин західного виробництва.
США надали Україні понад 18.2 мільярди доларів зброї та іншого обладнання з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Раніше, 28 жовтня, Пентагон оголосив про новий пакет зброї та іншої допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів США, щоб допомогти витіснити російські війська з ключових районів на півдні з наближенням зими. В ньому не було поставок нових важливих видів зброї. Натомість допомога США в основному була спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
До цього уряд США оприлюднив план заходів, спрямованих на те, щоб зброя, передана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх поплічників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної фази війни та коли на місці незначна присутність представників США.
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- Голос Америки
Російська влада та війська покидають Херсон, але треба стежити за десантними військами, які залишаються – експерти ISW
Російські війська відходять від Херсона, пишуть західні оглядачі, але вони розходяться в оцінках, чи це означає підготовку до битви з російського боку.
«Російські сили продовжують відводити деякі елементи з північно-західної Херсонської області, але досі незрозуміло, чи будуть російські сили битися за місто Херсон», – пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні, яке він публікує в мережі Twitter.
Військові експерти кажуть, що російські війська продовжують готувати резервні позиції на лівому березі Дніпра та створювати оборонні позиції на північний захід від міста Херсон, транспортуючи туди додаткові мобілізовані сили.
Оглядачі звертають увагу на те, що деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, продовжують діяти на правому березі Дніпра. І якби їх вивели повністю з півночі Херсонської області, кажуть експерти, це було б чіткішим показником того, що російські сили не воюватимуть за Херсон або поселення на правому березі.
«Хоча передислокація окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються покинути місто Херсон, це також може означати, що вони створюють умови для міських боїв», – пише ISW у своєму звіті. Найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація російського ВДВ, додають експерти.
Газета New York Times повідомляє, що російська влада покидає Херсон, прибираючи ознаки своєї присутності – від прапорів до військових патрулів. Кореспондент газети пише, що місцеві жителі не знають, у що вірити, та запасаються харчами та пальним, щоб вижити під час боїв.
Як повідомляє газета, російські солдати, патрулі та контрольно-пропускні пункти раптово почали зникати в центрі міста, з якого було вивезено більшість цивільних на території, які контролює Росія.
У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів Херсонської області України необхідно евакуювати із зони конфлікту на підконтрольні Росії території.
«Тепер, звичайно, тих, хто живе в Херсоні, потрібно вивезти із зони найнебезпечніших дій, тому що мирне населення не повинно постраждати», – сказав Путін прокремлівським активістам під час відзначення Дня народної єдності Росії.
Як повідомляє Reuters, це був перший випадок, коли російський президент визнав погіршення ситуації в регіоні, який він нібито анексував.
За даними ООН, приблизно третина довоєнного населення України, а це – понад 14 мільйонів людей, були змушені залишити свої домівки, причому більше половини з них зараз проживають за кордоном.
З посиланням на місцевих жителів та українських чиновників New York Times, повідомляє, що призначені Кремлем адміністратори переїхали за 80 кілометрів від Херсона після того, як кажуть місцеві співрозмовники газети, вони пограбували все цінне, що вони могли там взяти.
Але російські війська цей район не залишили, зауважує газета і додає, що українська військова розвідка повідомляє, що Росія направила близько 40 тисяч солдатів на правий берег Дніпра, щоб не дати українським військовим відвоювати Херсон.
Українські війська, які просуваються з півночі та заходу, стикаються із запеклим опором, і як каже NYT, українські чиновники очікують, що битва за Херсон буде жорстокою, оскільки його втрата буде великою стратегічною та символічною поразкою для президента Росії Володимира Путіна.
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