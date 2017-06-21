Кількість жертв конфлікту в Україні помітно зросла - ООН

У лютому-березні число поранених і вбитих мирних мешканців зросло на 48%





Число жертв війни в Україні, яка триває вже четвертий рік, останніми місяцями помітно збільшилося.

Про це свідчить звіт Управління верховного комісара ООН з прав людини.



За період з середини лютого по середину березня цього року спостерігачі ООН зафіксували 193 випадки, коли в результаті конфлікту отримали поранення мирні мешканці, включаючи 36 смертей.



«У порівнянні з попереднім звітним періодом цей показник піднявся на 48 відсотків», - зазначив верховний комісар Зейд Раад аль-Гуссейн, представляючи усний звіт про ситуацію з правами людини. Виступаючи в середу в Раді з прав людини, він додав: «У більшості випадків поранення пов'язані з артилерійськими обстрілами, вибуховими пристроями і пережитками війни».



За його словами, цього року в Україні постраждали від конфлікту 375 мирних мешканців, 67 з яких загинули, 308 отримали поранення. У порівнянні з тим же періодом минулого року зростання склало 74 відсотки.



«Число жертв артобстрілів серед мирного населення подвоїлося, - сказав він. - Ця статистика свідчить про мінливу природу конфлікту: він стає більш інтенсивним, сторони знаходяться дуже близько один до одного, а важкі озброєння, солдати і члени збройних угруповань часто виявляються поблизу в мирних районах або поблизу об'єктів цивільної інфраструктури».



За оцінками ООН, з квітня 2014 року, коли в Східній Україні почалася війна між силами уряду і проросійськими сепаратистами, в країні загинуло близько 10 000 людей і постраждало більше 23 500.



Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розділив оцінку верховного комісара і висновки авторів звіту, в якому відзначено «безперервний приплив іноземних бійців, боєприпасів і важких озброєнь з Російської Федерації в окремі райони Донецької і Луганської областей України».

Кислиця додав, що з продовженням таких дій з боку Росії «кінця цього конфлікту не видно».

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