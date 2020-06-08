Група підтримки України у Конгресі закликала Держдеп до санкцій проти компаній, які працюють над "Північним потоком-2"

Двопартійна група підтримки України у Палаті представників Конгресу закликала державного секретаря Майка Помпео разом із міністром фінансів Стівеном Мнучіним застосувати раніше схвалені Конгресом та президентом США санкційні механізми до компаній STIF та MRTS, чиї судна Росія, схоже, планує використати для завершення "Північного потоку-2". Про це йдеться у заяві групи, яка оприлюднена на сайті конгресвуман-демократки Марсі Каптур.

Заява відзначає, що Росія намагається скористатись пандемією, щоб обійти раніше накладені санкції і, як видається, має намір використати судна "Академік Черський" (STIF) та "Фортуна" (MRTS).

"Кремль сподівається, що, якщо він поквапиться із завершенням проекту, США не встигнуть відповісти", - йдеться у зверненні законодавців до Помпео.

Конгресмени відзначають, що метою санкцій є "захистити Україну та наших європейських союзників та партнерів від цього інструменту у ширшому наборі інструментів шкідливого впливу Кремля".

Законодавство про санкції щодо "Північного потоку-2" було закладено американськими законодавцями до Оборонного бюджету США у 2019 році.

Звернення відзначає, що "російський диктатор Путін прагне посіяти незгоду у трансатлантичному альянсі за допомогою операцій гібридної війни".

"Це включає перетворення енергетики на зброю для послаблення демократичних інститутів та солідарності за допомогою експорту стратегічної корупції", - йдеться у документі.

"На щастя, Конгрес США на потужній двопартійній основі створив засоби застосування спрямованих санкцій щодо компаній, які здійснюють прокладання труб, та для захисту безпеки України. Ці санкції були критично важливими для гарантування виконання газового контракту Україна-Росія та сплати "Газпромом" компенсації "Нафтогазу" у 2.92 мільярди доларів після знакового рішення Стокгольмського арбітражу проти "Газпрому", - відзначають законодавці.

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