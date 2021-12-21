ООН закликає Білорусь та Польщу до кращого ставлення до мігрантів

Управління ООН з прав людини закликає Білорусь і Польщу припинити "жахливе" поводження з біженцями та мігрантами, які застрягли вздовж спільного кордону двох країн, і виконати зобов’язання у відповідності до міжнародних законів щодо прав людини та біженців.

Група експертів ООН з прав людини відвідала регіон з 29 листопада по 3 грудня, щоб на власні очі оцінити ситуацію. Польські офіційні особи зустрілися з командою, білоруська влада - ні.

Прессекретарка ООН з прав людини Ліз Троссел каже, що членам команди не надали доступ до забороненої прикордонної зони. Однак, за її словами, вони опитали урядовців, представників громадянського суспільства та десятки біженців і мігрантів, які прибули до Польщі через Білорусь.

Опитані, за її словами, описали жахливі умови по обидва боки кордону.

«Більшість сказали, що, перебуваючи в Білорусі, силовики їх били чи погрожували їм, а також стверджували, що білоруські силовики змусили їх перетнути кордон… Кілька опитаних сказали, що білоруські сили безпеки вимагали грабіжницькі суми за їжу та воду… Вони розповідали про свій страх, про страх залишитися на самоті в лісі, навіть про страх померти через складні умови. Один з мігрантів сказав, що це абсолютне пекло для всіх", - сказав Троссел.

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що вздовж кордону Білорусі та ЄС загинув 21 мігрант, багато з них - через переохолодження через низькі температури.

Європейська комісія звинувачує Білорусь у створенні кризи, шляхом заманювання мігрантів з Близького Сходу, Афганістану, Демократичної Республіки Конго та інших країн до столиці Білорусі Мінська фальшивою обіцянкою легкого доступу до Європейського Союзу.

Троссел каже, що ні Білорусь, ні Польща не хочуть біженців і мігрантів і виштовхують їх з власної території. За її словами, Польща також систематично затримує тих, кого не повернула до Білорусі.

«Чимало з опитаних сказали, що під час ув’язнення їм не надали належного медичної допомоги щодо фізичної та психічного здоров’я, і що у цей час вони мали обмежений контакт із зовнішнім світом, зокрема з незалежними юристами, спостерігачами за правами людини та організаціями громадянського суспільства», – сказала Троссел. «Ми нагадуємо Польщі, що тримання під вартою має бути винятковим заходом, коли інші повністю вичерпано, і застосовуватися лише протягом обмеженого періоду часу, якщо взагалі застосовуватися».

Управління ООН з прав людини закликає владу обох країн надати правозахисним і гуманітарним суб’єктам, а також журналістам, юристам і представникам громадянського суспільства доступ до прикордонних районів. Управління закликає уряди обох країн та ЄС поважати та захищати права людини мігрантів у відповідності до міжнародного права.

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